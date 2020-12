La gravité des accidents de la route à Saint-Martin est l’une des plus élevées d’Outre-mer

L’année dernière 33 accidents corporels se sont produits à Saint-Martin selon l’observatoire national interministériel de la sécurité routière. 37 personnes ont été blessées et 10 ont été tuées. Cette année, à fin octobre, les gendarmes ont constaté 28 accidents qui ont nécessité l’ouverture d’une enquête judiciaire. 36 personnes ont été blessées et 5 ont été tuées. A noter que les cinq décès se sont produits dans cinq accidents différents contrairement à l’an passé où plusieurs usagers de la route avaient trouvé la mort dans un même accident.

En 2019, si seulement 1,16 % des accidents corporels constatés en outre-mer s’est produit à Saint-Martin, pratiquement 4 % des personnes tuées dans un accident en outre-mer l’ont été à Saint-Martin. Pour mémoire, 254 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route en outre-mer, soit 7 % de la mortalité routière pour la France ; les personnes blessées en outre-mer représentent 5 % des blessés en France.

L’observatoire national interministériel de la sécurité routière note qu’avec «7 personnes tuées pour 100 blessés, la gravité des accidents en outre-mer en 2019 est plus élevée que celle de la métropole (5 tués pour 100 blessés) ». A Saint-Martin elle l’est encore plus même si elle a diminué en 2020 : l’an passé elle était de 27 tués pour 100 blessés et cette année elle est de 13,9 tués pour 100 blessés.

A titre comparatif, elle est de 17 en Polynésie française, 12 en Nouvelle Calédonie, 6 à la Réunion, 5 en Guyane et en Martinique et de 8 en Guadeloupe.

«La principale cause des accidents est le comportement du conducteur», indique le commandant Stephan Basso, chef d’escadron à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les trois principaux comportements relevés étant une consommation d’alcool et/ou de produits stupéfiants (dans la majeure des cas), un dépassement dangereux et un refus de priorité.

D’une manière générale, les deux-roues sont dans la plupart des accidents impliqués. Leurs pilotes sont aussi les principales victimes. «Six des sept personnes décédées dans un accident depuis le début de l’année à Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient des conducteurs de deux-roues», souligne le commandant de gendarmerie. «En Outre-mer, 18 % des usagers de deux-roues tués ne portaient pas de casque, contre seulement 2 % en métropole. Cette proportion est de 57 % à Saint-Martin», précise l’observatoire national interministériel de la sécurité routière. * Source : schéma directeur routier de la COM. (soualigapost.com)