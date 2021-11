Suite à son appel au rassemblement, le collectif « NousToutesSXM » invite tous(tes) les citoyens(nes) à rejoindre le mouvement ce samedi 20 novembre sur la place du marché de Marigot. Départ de la marche pacifique prévu à 9 heures !

• Quels sont les objectifs de cette marche ?

RASSEMBLEMENT. La marche pacifique contre les violences sexistes et sexuelles a pour objectif dans un premier temps de rassembler la population et de sensibiliser quant à la question des violences sur notre territoire, quelles que soient leurs formes.

INFORMATION. Dans un second temps, les participants(tes) seront invités(es), à travers un circuit dans Marigot, à rencontrer puis échanger avec différents acteurs associatifs et institutionnels de l’accompagnement aux victimes du côté français de l’île.

• D’où part la marche? RDV sur la Place du Marché de Marigot sur le Front-de-Mer pour un départ à 9H et un retour prévu à 12H.

• Quel est le parcours ? DÉPART Place du Marché – Front-de-Mer à Marigot, vers Trait d’Union, le Tribunal, la Croix Rouge, Le Manteau de St-Martin, le Pôle Solidarité et Famille, la Préfecture, la Gendarmerie, la Collectivité de St-Martin et FIN Place du Marché – Front-de-Mer.

• Que dois-je amener ? Vos collègues, parents, ami.e.s : Amenez du monde ! Prévoyez 1L d’eau minimum par personne, de quoi vous protéger du soleil (chapeau, casquette, écran total), ainsi que des chaussures pour marcher. Pensez également à venir avec une pancarte si vous souhaitez porter un message durant la manifestation.

• La marche est-elle accessible ? Nous marcherons lentement donc toute personne habituée à marcher et portant des chaussures adaptées peut venir. Les enfants qui sont habitués à marcher sont les bienvenus également.

• Quelles sont les mesures ANTI-COVID ? Le port du masque est demandé pendant la marche et du gel hydroalcoolique sera fourni.

• Y a-t-il un code couleur ? Les couleurs du collectif sont le violet et le blanc. Toutefois, le plus important est de venir comme vous êtes. Venez vous aussi dire STOP aux violences sexistes et sexuelles, rejoignez le mouvement!

• Pour plus d’infos: Retrouvez-nous sur FB/IG @NousToutesSXM