Saint-Martin prêt pour la «Concordia Cup» 2021 

Cette compétition en match play par équipe et en individuel, voit s’affronter chaque année les golfeurs de la partie française et ceux de la partie hollandaise pendant le week-end du 11 novembre, jour de la fête de Saint-Martin/Sint Maarten et du traité de Concordia.

Cette année la compétition se déroule ce week-end, les 20 et 21 novembre. Depuis 2010, le trophée attribué au vainqueur a été baptisé «LeTrophée Jason Nyuiadzi».

Ce samedi à 8h les joueurs vont s’élancer en shot gun sur les fairways reverdis de Mullet Bay, pour la formule des 4 balles: sur chaque trou on prend le meilleur score des 2 joueurs de chaque équipe qui jouent chacun leur balle.

Puis ce sera l’heure du déjeuner rapide style casse-croûte avant de repartir vers 12h30 pour un autre «18 trous» en formule «foursome»: les 2 joueurs tapent la même balle alternativement jusqu’à la fin du trou.

Le lendemain dimanche ce seront les match-play» avec 12 parties en individuel dans lesquels les Tamarins brillent généralement.

Les résultats seront connus dimanche soir et seront publiés dans nos colonnes mardi prochain.

Souhaitons à Saint-Martin de conserver le Trophée qu’il a gagné lors des 2 éditions précédentes (2019 et 2020). Ollllééé! _AH