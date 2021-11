L’âge moyen de décès est de 65 ans à Saint-Martin

A Saint-Martin, l’âge moyen de décès se situe entre 63 et 66 ans ces deux dernières années. En 2016, l’âge moyen était de 67 ans – l’un des plus élevés depuis 2010- pour un nombre total de décès sur le territoire de 140*. En 2020, les services de la collectivité ont enregistré le même nombre de décès avec un âge moyen de 66 ans.

Le nombre de décès d’enfants âgés de moins de 10 ans enregistrés est important à l’échelle du territoire : 3 entre janvier et août de cette année, 4 en 2020, 8 en 2019, 1 en 2018, 6 en 2017 (dont deux pendant Irma), 2 en 2016. Pour la plupart de ces enfants, le décès est enregistré le même jour que la naissance.

Globalement entre 35 et 40 % des personnes qui décèdent à Saint-Martin sont âgées entre 60 et 79 ans et environ 30 % ont plus plus de 80 ans. Peu de personnes franchissent le cap des 100 ans. L’année dernière, une personne est morte à 102 ans ; deux centenaires en 2019 et deux en 2017.

En 2021, le nombre de décès enregistrés au 23 août ** s’élève à 107, soit 16 de plus qu’en 2020 ou en 2016 à la même période ou 14 de plus qu’en 2019.

A fin août 2021, les 70-79 ans représentent quasiment un quart des décès contre 19 % en 2020 ou 18 % en 2016. Au cours des huit premiers mois de l’année, un peu plus de 12 % des personnes décédées sur le territoire avaient entre 40 et 49 ans (contre 5 % en 2020 et 2016). L’âge moyen de décès est de 65 ans.

* Cela ne prend pas en compte les Saint-Martinois décédés à l’hôpital en Guadeloupe ou dans un autre territoire.

** Dernières données obtenues.

