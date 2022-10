Quinze mois de prison ferme pour avoir importé 15,5 kg de marijuana

Fin juillet 2020, un homme alors âgé de 27 ans a été arrêté par les douaniers pour avoir importé 12,55 kilos de marijuana ; les produits stupéfiants se trouvaient dans des barils placés dans un conteneur déchargé sur le port de Philipsburg. L’individu a été poursuivi mais relaxé par le tribunal de première instance de Sint Maarten. Le procureur avait fait appel de la décision ; un second procès a eu lieu.

L’individu a maintenu sa version : il a été abordé par quelqu’un qu’il ne connaissait pas pour aller chercher des colis sur le port, colis qui étaient expédiés à son nom. «Je n’ai pas posé d’autres questions, parce que j’avais besoin d’argent. Les gens avec qui j’ai eu affaire n’étaient pas des gens à poser des questions», a-t-il expliqué.

La défense a argué que les douaniers n’avaient pas trouvé de drogue dans les barils au moment du contrôle. Aussi n’avaient-ils aucune preuve de son implication dans l’importation de la marijuana. Pour la cour d’appel, l’individu était conscient de ce qu’il faisait dans la mesure où il a accepté de donner ses coordonnées pour que la marijuana soit expédiée. Il surveillait l’arrivée du conteneur et était en contact avec la compagnie maritime. La cour a alors reconnu l’individu coupable d’avoir importé 12,55 kg de marijuana et l’a condamné à une peine de 21 mois de prison dont six mois assortis du sursis.

(soualigapost.com)

