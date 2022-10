Le Club Soroptimist engagé pour Octobre Rose

Le Club Soroptimist International est une ONG, réunissant des femmes actives engagées dans la société qui se mobilisent pour la promotion du statut de la femme, le maintien d’un haut niveau de moralité, le principe des droits de l’homme pour tous, l’égalité, le développement de la paix et la santé.

Puisque le Soroptimist International est la seule organisation féminine il est impératif que cette mobilisation pour cette cause soit forte. Nous sommes des femmes au service des femmes, nous oeuvrons dans tous les domaines pour encourager, aider, valoriser, et promouvoir le statut de la femme, la santé est primordiale. N’oublions pas qu’il y a des hommes qui sont atteints du cancer du sein on en parle peu mais cela existe. Le mois Octobre Rose, comme le mois Orange en novembre pour la lutte contre les violences faites aux femmes, comme le mois de décembre pour les droits de l’homme ou encore mars avec la journée internationale de la femme sont autant de moments à maquer dans notre calendrier. Mais la sensibilisation et la prévention doivent être tous les jours et tout le temps.

Cette année, le Club de Saint-Martin se mobilise de manière particulière à l’aéroport de Grand-Case où le nœud rose a été dévoilé. Le Restaurant l’Astrolabe nous permet d’organiser pour cette cause le samedi 15 octobre 2022, une exposition vente de produits naturels, d’épices, de produits pour les personnes atteintes du cancer du sein ou autres tels que les prothèses mammaires, les soutiens post opératoires et bien d’autres de 17h à 19h (entrée gratuite). A partir de 19h30, nous recevrons les personnes ayant acheté leur ticket pour un dîner avec un défilé de lingerie et des présentations de tenues africaines qui se dérouleront pendant la soirée. Le Club Soroptimist profite de cette cause pour permettre à des femmes entrepreneures d’exposer leur talent autour du mois rose.

Nous ne pouvons rester insensibles à ce fléau, c’est la raison pour laquelle nous avons tenu à mener ces actions. Un grand merci à toutes les personnes qui participent à nos côtés pour cette noble cause.

