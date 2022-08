Projet Pi : Après l’enquête public, place au permis

Dans le cadre du traitement optimisé et de valorisation énergétique des déchets ultimes, après tri et recyclage, la société Verde-SXM, opérateur local de référence en matière de gestion des déchets de l’île de Saint-Martin, avait lancé une enquête publique durant 31 jours. Le public a rendu un avis positif. Place maintenant à la suite du projet.

En juin dernier, par voie de communiqué, la société VERDE-SXM informait la population et la presse que les solutions de stockage actuelles étaient arrivées à saturation.

Ce projet « PI » pour Pollution free-Integrated waste management, a été présenté à la population via une enquête publique du 28 juin au 28 juillet dernier. Il en ressort que 20 personnes ont émis un avis sur ce projet. «Outre une personne qui a jugé le projet sans valeur ajoutée et trop coûteux, l’enquête a reçu un retour très positif. Les gens trouvent le projet Pi innovant, intéressant et bénéfique pour l’île.»

Place aux permis

Dans la suite du processus, Verde attend maintenant la validation du DDAE, l’autorisation environnementale qui devrait arriver dans le courant de la fin septembre, début octobre. «C’est dans les mains de la préfecture avec toutes les études demandées. La préfecture doit nous donner les conditions encore.» Le permis de construire est aussi attendu pour la fin du mois d’août, début septembre 2022. «Sans ces deux documents, il n’y aura pas les premiers coups de pelle. Nous espérons pouvoir lancer les travaux pour décembre 2022 voire janvier 2023», ajoute le directeur.

Qu’est-ce que le projet Pi ?

L’objectif de ce projet sera de : «récupérer les ordures ménagères et les déchets des entreprises qui ne peuvent pas être recyclés, de les broyer et de les transformer en matière sèche et propre, appelé combustible solide de récupération. Ces combustibles seront ensuite chauffés à basse température pour produire une électricité verte et renouvelable», soutient l’entreprise. À terme, cette nouvelle unité de traitement permettra de produire 8 % de la consommation d’électricité de Saint-Martin et de diviser par 10 la mise en décharge des déchets sur l’île. _Pc

