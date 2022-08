SECURITE : Hausse de 8 % de la délinquance sur le premier semestre

Sur les six premiers mois de l’année, 1 363 crimes et délits ont été enregistrés par la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur les deux îles*. C’est 103 faits de plus qu’au second semestre 2021 (+8,17 %). L’activité du premier semestre de cette année représente 46 % du volume traité en 2021.

Les vols de voitures et de deux roues sont les principaux faits observés : avec 223 vols, ils représentent 16,3 % des délits enregistrés entre janvier et juin. Si les vols de scooter sont stables (47 contre 46 au second semestre 2021), les vols de véhicules ont eux progressé de 32,3 % (+ 43 vols).

Les coups et blessures volontaires sont le deuxième type de crimes et délits traités par la compagnie, ils représentent 13,4 % de l’activité. 183 affaires ont été ouvertes entre janvier et juin, soit 32 de plus qu’au cours du semestre précédent.

Une recrudescence de vols à main armée a été observée en mai et juin avec respectivement 7 et 8 faits recensés contre 1 à 3 entre janvier et avril.

Au cours des six premiers mois de l’année, 26 VAMA ont été commis. Les cambriolages sont aussi en légère hausse sur le semestre : 56 contre 51.

Le nombre de menaces ou chantages reste stable avec 97 faits traités (+5). Ils représentent un peu plus de 7 % du volume d’activité de la compagnie.

Deux homicides ont été commis, un en février et le second en mai (+ 1 sur le semestre) ainsi que treize tentatives d’homicides (-1 sur le semestre).

Enfin, onze viols dont six sur mineurs, ont été portés à la connaissance des gendarmes entre janvier et juin, soit 3 de plus (sur mineur) qu’au cours du semestre précédent.

* Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui