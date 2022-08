Rafraîchissement de l’aéroport de Grand-Case

Pour agrandir la capacité d’accueil et assurer la sécurité des employés de l’aéroport de Grand-Case l’Espérance, l’entreprise en charge de son exploitation, Edeis, mène des travaux d’amélioration depuis le 7 avril.

«Tous les 10 à 15 ans, une piste d’aéroport doit s’entretenir comme une route. Et nous étions sur cette échéance.» Par ces mots, Edeis Saint-Martin, entreprise gestionnaire de l’aéroport de Grand-Case l’Espérance, évoque un aéroport qui se réveille dans la nuit. Et ce, sans perturber le trafic aérien depuis le 7 avril. Chaque soir, une cinquantaine d’employés, dont une majorité issue de Saint-Martin, se mettent en œuvre pour un chantier étudié depuis 2019.

Edeis porte derrière ces travaux trois objectifs pour le développement de la plateforme aéroportuaire. Le premier étant la capacité d’accueil, par l’agrandissement du parking. Le second sur la portance homogène de la piste, pour assurer la réception des appareils avec un certain poids. Et le troisième, la protection de la population en cas de catastrophe naturelle via le même processus de renforcement de la piste. «Resurfaçage sur la piste, les taxiways ou encore le parking commercial sont en cours de réalisation», indique sur sa page Facebook l’aéroport de Grand-Case l’Espérance. Les travaux de finition se poursuivront jusqu’en septembre 2022. _Pc

