PRODUIT LOCAL : Cigares 100% saint-martinois en édition limitée

978 Sanctorum fait la part belle à la gente féminine en proposant une gamme de cigares aromatisés… disponibles également pour les messieurs !

Après un an de recherches afin de trouver la meilleure recette, 978 Sanctorum a récemment inauguré sa cave à cigares. Le choix d’un tabac importé du Nicaragua s’explique pour son goût particulier, tantôt épicé, tantôt crémeux, parfois noisetté. Quant aux arômes, ils ont été, grâce à Angèle, imaginés en lien direct avec l’esprit de Saint-Martin. Leur vaste sélection originale se caractérise par des arômes typiques des saveurs de l’île : Gingembre, Guavaberry, Passion (fruits de la passion), Orange Peel (écorces d’orange) ou encore Quenette (Kenip, arbre fruité de Colombie). Tous les cigares sont produits et roulés sur le territoire ainsi que la préparation du tabac. Pour les novices, des cigarillos sont à leur disposition avant de sauter le pas pour le « barreau de chaise » en 4 formats -Parejo, Box pressed, Torpedo, Perfecto- et 3 tailles -Super Gordo, Gordo, Robusto-. Et pour celles et ceux qui voudraient savourer un cigare classique, 978 Sanctorum ne les a pas oubliés. À consommer avec modération… et délectation. _Vx

978 Sanctorum, 6 rue des Hodge à Rambaud – Tél. : 06 90 82 80 00 – Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à minuit

Attention, la consommation excessive de tabac peut nuire à votre santé