Education : Près de la moitié des élèves de Sint Maarten ne se sentent pas en sécurité à l’école

Parmi les élèves de Sint Maarten, 46% d’entre-eux ont indiqué ne pas se sentir en sécurité à l’école. Les sentiments d’insécurité sont principalement causés par la violence et le harcèlement des jeunes. C’est le résultat d’une enquête en ligne menée par le Lions Club de Sint Maarten auprès de 316 enfants scolarisés dans plusieurs établissements.

L’Année Lionistique Juillet 2019-Juin 2020 a été célébrée comme «Année de la Jeunesse» sous le thème «Nos Enfants / Notre Futur». Compte tenu de l’augmentation des incidents violents parmi la population scolarisée à l’époque, l’ancienne présidente du Lion, Oralie Boirard et le Lions Club local ont entrepris, comme projet phare, l’organisation d’un forum pour fournir aux écoliers une plateforme afin d’identifier leurs priorités et apporter des solutions.

La première phase de cette initiative a consisté à lancer un sondage en ligne qui a encouragé les jeunes à participer au partage de leurs expériences de la vie quotidienne et à exprimer des sentiments généraux sur leurs problèmes rencontrés. L’enquête a été développée autour de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et a servi à évaluer les connaissances sur leurs droits et leurs protections.

L’enquête a été menée du 24 février au 15 mars 2020 et ciblait les jeunes âgés de 11 à 19 ans. Les élèves étaient autorisés à répondre au sondage pendant les heures de classe.

En raison des mesures restrictives en place liées à la pandémie COVID-19, le Forum initialement prévu pour mai 2020 a été reporté et des plans sont en place pour organiser une table ronde virtuelle au premier trimestre de 2021.

Le Lions Club a déclaré qu’il s’était engagé à partager un résumé des résultats de l’enquête avec les parties prenantes, les écoles participantes et le grand public. Une vue complète des résultats de l’enquête est disponible sur http://bit.ly/lionssxmyouthsurvey2019.

Le comité de la jeunesse et de l’éducation du Lions Club a créé l’enquête en coopération avec le développeur de sondages auprès des jeunes, Iris Hakkens, les parents, les conseils scolaires et les directeurs d’école, l’animateur de l’émission PJD2-FM 102.7 Wendell Moore, Philipsburg Broadcasting et Teen Times.

Ce projet fait partie de la célébration du 50ème anniversaire du Lions Club de Sint Maarten pour 2020-2021 sous le thème «50 ans de service dévoué et d’engagement envers notre communauté».

Le Lions Club a célébré ses 50 ans d’existence le 12 décembre 2020. _AF