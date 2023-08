Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque fort

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 7 août 2023, Météo France relève le niveau de risque à fort pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

De gros arrivages d’algues sargasses ont récemment envahi de nombreuses plages du territoire. L’analyse des images satellite du 4 au 6 août derniers s’est avérée complexe au vu de la masse nuageuse au-dessus et à l’est des Antilles qui ont rendu les détections de sargasses difficiles. Néanmoins, les algues sont bien présentes à l’est des Petites Antilles. Quelques radeaux sont détectés au large de la Guyane. Autour des Îles du Nord, un arrivage important dans un flux d’est est en cours. L’image satellite du 4 août permet la meilleure analyse de la situation. Une vague de radeaux est en passe d’atterrissage sur l’Est de Saint-Barthélemy. Les échouements y sont répétitifs et parfois importants. Cette même vague a touché l’est de Saint-Martin la nuit du 7 août, la journée du 8 août et continuera sur plusieurs jours. Le flux constant de sargasses aux Antilles va donc perdurer, soulignant l’intensité de la saison. Des sargasses sont de fait encore et toujours présentes à l’est de l’arc antillais. Un long filament détecté au nord-est de Tobago menace les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy par le sud. _Vx

