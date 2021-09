La Collectivité de Saint-Martin mise sur la jeunesse et les entreprises locales

Dans sa newsletter, la Collectivité revient sur deux dispositifs qui doivent permettent au territoire de bénéficier des compétences des jeunes Saint-Martinois. Faciliter l’accès à l’emploi localement et initier une montée en compétences nécessaire pour notre territoire, sur les 10 ans à venir. C’est sur ce principe que le Président Daniel Gibbs et son équipe ont décidé d’impulser à Saint-Martin une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPECT).

Pour ce faire, l’institution territoriale s’est attaché les services d’un Cabinet expert, Terre d’Avance qui, dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’œuvre (AMO), accompagne la Délégation au Développement Humain de la Collectivité dans cette mise en œuvre.

Un séminaire, ouvert aux acteurs socioprofessionnels du territoire, aux services de l’État et de la Collectivité, a été organisé, lundi 14 juin 2021, lors duquel un premier diagnostic des travaux réalisés par la Collectivité depuis janvier 2021, a été présenté.

A l’échelle d’un territoire, le GPECT est un moyen de développement et d’accompagnement qui associe les collectivités, les entreprises et les partenaires sociaux afin d’impulser une dynamique partenariale et d’initier des dispositifs d’emploi-formation adaptés aux besoins du territoire.

Le dispositif Cadre Avenir, une montée en puissance avec la jeunesse

Voté unanimement par le Conseil Territorial, le dispositif Cadre Avenir traduit la volonté de la Collectivité de pallier la faible présence de Saint-Martinois aux postes d’encadrement qui sont à pourvoir sur le territoire tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Ce projet dont le démarrage opérationnel est prévu en septembre 2021 avec la valorisation d’une dizaine de cadres dès la première année, montera en puissance sur une période de dix ans de manière à constituer ce vivier local. Il consiste à encourager, faire émerger et fidéliser une élite saint-martinoise.