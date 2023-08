Les Talents de l’Outre-mer : clôture des inscriptions le 15 août prochain

En complément de son rôle d’Interlocuteur social de référence pour les ultramarins en métropole, le Comité d’action sociale en faveur des originaires des départements d’outre-mer en Métropole (CASODOM) est depuis 2005 « Le Révélateur des Talents de l’Outre-mer ».

Cette opération donne lieu tous les deux ans à une cérémonie officielle de remise des prix dans l’Amphithéâtre du Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Par cette initiative, le CASODOM poursuit trois objectifs : rendre visible les ultramarins, les promouvoir en modèles susceptibles d’inciter les jeunes à tendre vers l’excellence quels que soient les obstacles rencontrés, et enfin, donner à tous une image plus positive des Outre-mer. La sélection est ouverte aux originaires de tous les Outre-mer ayant fait un parcours d’exception dans leur collectivité d’origine, en métropole ou dans le monde. Toutes les disciplines intellectuelles ou manuelles sont concernées, ainsi que celles relevant du chant, de la musique ou de la danse. Les candidats peuvent se présenter dans deux catégories : celle des « Jeunes Talents », pour les jeunes en fin de cursus et les jeunes diplômés, les lauréats dans cette catégorie recevront en récompense 2.000€, ou la catégorie des « Talents confirmés », pour ceux déjà reconnus dans leur milieu professionnel. 328 « Talents de l’Outre-mer » ont déjà été distingués depuis 2005 par CASODOM, qui exercent dans des disciplines de haut niveau à travers le monde. Lors de l’édition de 2015, deux des lauréats étaient de Saint-Martin : Junisa Gumbs à l’époque chargée de mission aux services extérieurs à la Maison de Saint-Martin à Paris et à présent directrice du cabinet du président de la COM et première Saint-Martinoise diplômée de Sciences Po Paris, et Jean-Paul Robert en tant qu’ingénieur d’application dans le développement des circuits intégrés pour les Smart Keys en Autriche. Cette manifestation, placée sous le Haut patronage du Président de la République, reçoit le soutien du ministère des Outre-mer, de la Caisse de Dépôts et Consignations, de la Ville de Paris, de collectivités publiques d’Outre-mer, d’entreprises privées, ainsi que de nombreux particuliers. La clôture des inscriptions se fera le 15 août 2023. La cérémonie de remise des prix se tiendra le jeudi 14 décembre 2023. Déposez votre candidature sans plus tarder. _Vx

