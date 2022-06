SOCIETE : Plus de 50 chiens ont pu être adoptés en Métropole grâce au Collectif Animaux SXM

Brownie a quitté le refuge de la SPA de Canche-Authie à Saint-Aubin dans le Nord-Pas-de-Calais en Métropole samedi dernier avec sa nouvelle famille qui possède des chevaux. Brownie est l’un de ces cocotiers abandonnés à Saint-Martin et qui a été pris en charge par le Collectif Animaux SXM et envoyé en Métropole pour y trouver une famille pour la vie.

Depuis le début de l’année, près d’une soixantaine de chiens ont ainsi voyagé et rejoint le refuge de Canche-Authie ou d’autres. «Nous avons placé une cinquantaine de chiens originaires de Saint-Martin et en avons encore cinq», rapporte la présidente du refuge.

La SPA de Canche-Authie est l’un des derniers maillons de cette chaîne de solidarité formée par le Collectif Animaux SXM à l’initiative d’Elise et Camille en septembre 2021. La principale action est de sauver de la rue les chiens abandonnés. Une mission éléphantesque dans la mesure où Saint-Martin n’est pas dotée de refuge. Le collectif a mis en place une organisation. «Nous avons divisé le territoire en deux et avons un référent par partie, à qui les signalements doivent être faits. Ensuite, nous récupérons le chien, l’emmenons chez le vétérinaire pour un bilan et le plaçons dans une famille d’accueil dans l’attente de le faire adopter. Si le chien est malade, un traitement lui est administré», détaille Elise.

L’île étant petite, les personnes en mesure d’adopter, sont peu nombreuses. C’est ainsi que faire partir les chiens est apparu comme la solution alternative. Le collectif Animaux SXM s’est créé son réseau. «Nous avons effectué un gros travail de recherches et travaillons aussi avec les associations Truffes sans toit, Chats, chiens et compagnie, Destin Animalz et Les Loulous de Gwada», explique Elise.

Au fil des mois, cette chaîne de solidarité s’est agrandie. Les fondatrices du collectif y ont ajouté plusieurs maillons devenus essentiels. Tout d’abord, les particuliers qui accueillent pendant quelques jours chez eux un chien dans l’attente de son départ et ceux qui nourrissent les chiens dans la rue qui ne peuvent être accueillis faute de place. Puis entrent en jeu les «escortes», c’est-à-dire les personnes qui acceptent d’escorter l’animal lors du voyage en avion. De l’autre côté de l’Atlantique, la chaîne se poursuit avec les personnes qui récupèrent le chien à l’aéroport, le conduisent dans le refuge ou celles qui font office de nouvelles familles d’accueil provisoires. Sans compter celles qui se chargent de réexpédier les cages de transport vers Saint-Martin.

de tous ces bénévoles est nul doute l’une des clés de réussite de ces sauvetages. Pour autant, ces histoires ne peuvent devenir belles sans un autre élément, et non des moindres, l’argent. Les dépenses sont en effet immenses. Il faut compter en moyenne 350 euros par chien envoyé en métropole. Le collectif Animaux SXM prend en charge tous les frais vétérinaires, l’identification de l’animal, son passeport et le billet d’avion. Plus de 25 000 euros ont déjà été engagés depuis le début de l’année par le collectif qui ne fonctionne qu’avec des dons.

Conscientes de l’intérêt et de la nécessité de leur action, Elise et Camille ont mieux structuré le collectif en lui donnant un cadre juridique légal. Ainsi est-il devenu une association loi 1901 déclarée en préfecture ; un nouveau statut qui va notamment lui permettre d’être éligible à des subventions et autres moyens.

Aujourd’hui, la structure compte cinq bénévoles ; dans leur combat, Elise et Camille ont été rejointes par Ornella, Sarah et Alice. Elle s’appuie sur dix familles d’accueil à Saint-Martin et fait appel à tous les autres amoureux des bêtes pour aider les dizaines de chiens qui errent encore dans la nature à Saint-Martin.

