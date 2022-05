MEMOIRE : Samedi 28 mai, commémoration du 174ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage  

La Collectivité de Saint-Martin commémore l’abolition de l’esclavage sur son territoire chaque 28 mai. Une cérémonie officielle se déroulera ainsi demain à partir de 9h30 près de la statue Lady Liberty, symbole d’émancipation, sur le rond-point d’Agrément.

Discours et hommages officiels rendus aux personnalités ayant contribué à l’émancipation, danses, chants et musiques traditionnelles, constitueront le programme de cette commémoration officielle, marquant le 174ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage sur le territoire de Saint-Martin.

Le programme :

9h30 – Représentation Culturelle

Roulements de tambour au son de la conque de lambis. Par monsieur Hélier Coquillas & co

Défilé de costumes traditionnels. Par « Tradition et culture saint martinoises »

Lecture du « Décret d’abolition de l’esclavage» par le directeur des Affaires culturelles, monsieur Alex Richards

Sketch par les élèves de la BCD et de Shining Diamonds : « People from slavery to today / de l’esclavage à nos jours »

La fuite des Nèg’ Marrons. Par la troupe « Grain d’Or »

10h00 – Commémoration Officielle

Introduction musicale: Chants de Saint-Martin: Oh Sweet Saint Martin Land et Saint-Martin is my Home. Par Natisha Hanson and Guitarist.

Les discours officiels

Madame la Présidente de la commission culture, madame Valérie Damaseau

Monsieur le PRESIDENT Louis Mussington

Madame la Sénatrice, Annick Pétrus

Monsieur le Préfet Délégué, Vincent Berton

Dévoilement d’une plaque commémorative

The Making of a Country – Life after emancipation. Personalities who have significantly contributed to the identity of Saint-Martin. Background : « Sound Freedom Song »

Dépôt de Gerbes

Madame la Présidente de la commission culture

Monsieur le Président Louis Mussington

Madame la Sénatrice

Monsieur le Préfet Délégué

Instant de recueillement suivi d’un roulement de tambour

Représentation artistique et culturelle PONUM / Roulements de tambour

10h30 – Dégustation Traditionnelle /Fin de la Cérémonie

Une marche aux flambeaux organisée par l’association USEP les Tigres d’Orléans de l’école Clair Saint Maximin de Quartier d’Orléans

Toujours dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Martin, l’association USEP les Tigres d’Orléans de l’école Clair Saint Maximin de Quartier d’Orléans organise une marche aux flambeaux dans les rues du quartier. Elle aura lieu ce samedi 28 mai de 17h à 20h30 entre l’école Clair Saint Maximin et la station d’épuration de Quartier d’Orléans (aller-retour).

Cette marche sera précédée de plusieurs activités sur le thème de l’esclavage (art et sport) et de la lecture d’une histoire à destination des enfants écrite par Mme Marie Joselyne Arnell.

