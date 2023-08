Encore un beau succès pour la Grande Braderie de Marigot

Samedi dernier, la population n’a pas manqué l’appel des commerçants de Marigot en participant à la Grande Braderie de la rue Général de Gaulle rendue piétonne pour l’occasion.

L’association Actions Économiques et Citoyennes de Saint-Martin (AEC) qui organisait l’évènement se dit ravie de cette nouvelle édition : « Le pari a été relevé encore une fois » nous confie la vice-présidente. Avec une soixantaine de stands installés dans la rue Général de Gaulle et les commerçants qui proposaient des prix défiant toute concurrence, les centaines de visiteurs ont réussi à faire des bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Forte du sponsoring de Cadismarket et des cotisations des adhérents, l’association est parvenue une nouvelle fois à offrir une journée d’exception à la population saint-martinoise et à ravir l’ensemble des commerçants. La pluie qui s’était invitée l’année dernière a refait son apparition en fin de journée, coupant court à la fête de ce samedi 5 août 2023 mais l’association AEC s’estime « heureuse du succès de ce rendez-vous ». Grâce au soutien de la Collectivité, la Grande Braderie de Marigot redynamise chaque année le cœur de la capitale, les Saint-Martinois ne manquent jamais l’évènement et s’y promènent en famille ou entre amis, à la recherche de pièces de vêtements à prix cassé proposées par les commerçants et les stands d’une journée. Sans oublier les chaussures, les accessoires, les jouets ou les bijoux. Le chiffre d’affaires pour les commerçants le jour de la braderie de Marigot est toujours significatif et cette édition 2023 n’a pas dérogé à la règle. L’association Actions Économiques et Citoyennes de Saint-Martin, présidée par Yann Lecam, reste soudée en son sein avec des adhérents optimistes et regorgeant d’idées pour satisfaire les amoureux du shopping et mettre en lumière Marigot. Voilà encore une braderie qui laissera de jolis souvenirs à toutes et tous… en attendant l’année prochaine. _Vx

