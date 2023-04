PORTRAIT / Osé Saint-Louis-Gabriel : un président ambitieux pour son club de tennis

Qui ne connaît pas Osé Saint-Louis-Gabriel ? Depuis des décennies, ce passionné de la balle jaune œuvre pour le développement du tennis à Saint-Martin. Rencontre avec un président de club toujours prêt à relever de nouveaux défis.

Faxinfo : Pouvez-vous vous présenter ?

Osé Saint-Louis-Gabriel : « Je suis marié depuis 36 ans, j’ai quatre enfants (1 fille et trois garçons) ainsi que trois petits enfants. Je suis né à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Après avoir suivi une scolarité classique, j’ai continué mes études à Paris et à Montpellier. Cela fait désormais trente-deux ans que je réside à Saint-Martin. Je suis cadre de santé à l’hôpital Louis-Constant Fleming ».

FI : D’où vient votre passion pour le tennis ?

O.S.L.G : « J’ai d’abord pratiqué en compétition le volley-ball, le basketball et le football. J’ai découvert le tennis un peu plus tard à la Porte de Saint-Cloud à Paris où un court de tennis était à notre disposition. C’est là que j’ai commencé à taquiner la balle jaune avec ma femme avant de disputer des tournois à Paris et en région parisienne ».

FI : Comment avez-vous découvert le tennis à votre arrivée à Saint-Martin ?

O.S.L.G. : « Ce n’est pas compliqué ! Dès mon arrivée à Saint-Martin en 1991, je me suis renseigné où il était possible de pratiquer le tennis sur l’île. J’ai appris par l’intermédiaire de Lou Baly que de nombreuses personnes passionnées de tennis se retrouvaient régulièrement à Sandy-Ground pour disputer des rencontres amicales. Avec l’Office Municipale des Sports, nous avons organisé plusieurs réunions à l’école du Bord de Mer pour créer un club. De là est né le Tennis Club Ile de Saint-Martin avec comme président Jean-Martin Muller, percepteur à l’époque et moi-même en tant que vice-président. Après le départ de Jean-Martin, j’ai été nommé président du club en 2002 ».

FI : Quel regard portez-vous sur le tennis d’aujourd’hui ?

O.S.L.G. : « Il ne faut pas se voiler la face, nous avons pris énormément de retard depuis le passage du cyclone Irma en 2017. Depuis huit ans, nous organisions un tournoi international féminin ITF doté de 15 000 dollars ainsi qu’au niveau local, cinq tournois adultes et trois tournois jeunes chaque année. Malheureusement, en raison d’un manque d’infrastructures (ndlr : le TCISM ne dispose toujours pas à ce jour d’un club-house digne de ce nom), nous avons été contraints d’annuler un grand nombre de tournois. Pendant plus de cinq ans, nous n’avions ni de toilettes, ni de point d’eau. Avouez que c’est très compliqué d’organiser des tournois dans ces conditions !

FI : Vous êtes d’un tempérament optimiste. Le tennis à Saint-Martin a de beaux jours devant lui non ?

O.S.L.G. : « Bien évidemment ! Depuis quelques temps, nous avons enregistré l’arrivée d’un nouvel entraîneur au sein du TCISM, Jurgen qui effectue un travail remarquable aussi bien auprès des adultes que des jeunes. Nous avons aussi diversifié notre offre avec l’ouverture d’un terrain de Padel. Un tournoi avec des équipes jeunes vient également d’être créé entre les clubs d’Anguilla, Sint Maarten et nous-mêmes. Ce qui est une très bonne chose pour la promotion du tennis sur l’île et dans les îles avoisinantes. Enfin, je suis fier d’annoncer qu’un jeune du club vient d’être sélectionné pour participer au prochain Roland Garros du 28 mai au 11 juin en tant que ramasseur de balles. Le TCISM sera présent sur la célèbre terre-battue parisienne ! »

FI : Quels sont vos objectifs dans les semaines, les mois à venir ?

O.S.L.G. : « La reconstruction de notre club-house. Je serai alors le plus heureux des présidents ! J’espère que nous serons aussi en mesure de réorganiser notre tournoi international féminin d’ici peu. Sinon, nous évoluons de nouveau en 1ère division pour le championnat régional par équipes. Ce qui est une très bonne chose pour le club. Du côté des jeunes, notre souhait est d’organiser des déplacements pour leur permettre de se mesurer à d’autres joueurs confirmés et de progresser ainsi dans leur sport favori. Pour la petite histoire, nous comptions 604 licenciés l’année dernière. Ce qui est une belle source de motivation pour faire progresser toujours et encore le Tennis Club Ile de Saint-Martin! » _AF

354 vues totales, 354 vues aujourd'hui