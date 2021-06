Football / UEFA EURO 2021 : Direction les huitièmes de finale pour les Diables Rouges et les Oranjes !

En s’imposant respectivement contre le Danemark (2-1) et l’Autriche (2-0), la Belgique et les Pays-Bas ont obtenu hier leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition. Gageons qu’il en soit de même samedi pour l’Equipe de France opposée à la Hongrie.

Les Pays-Bas ont bien géré

Dans une rencontre relativement tranquille, les Pays-Bas ont aisément dominé l’Autriche jeudi soir (2-0), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Memphis Depay a ouvert le score sur penalty avant que Denzel Dumfries n’inscrive son deuxième but de la compétition. Les coéquipiers de Frenkie de Jong rejoignent les huitièmes, comme l’Italie et la Belgique.

Il faudra compter avec les Belges !

Dominée et menée au score à la suite de l’ouverture du score de Poulsen, la Belgique a complètement inversé le cours du match à partir de l’entrée en jeu de Kevin De Bruyne, auteur d’un but et d’une passe décisive pour Thorgan Hazard (2-1).

Avec cette deuxième victoire en poche, la sélection de Roberto Martinez est qualifiée pour les huitièmes de finale tandis que le Danemark, auteur d’une magnifique prestation dans un climat marqué par le malaise cardiaque d’Eriksen, va devoir remporter son ultime duel de ce groupe B face à la Russie avant d’espérer un alignement de planètes favorables pour rester dans la compétition.

Hongrie – France samedi : attention à l’excès de confiance !

En découvrant le tirage au sort du groupe F, Didier Deschamps redoutait certainement plus les confrontations face aux Allemands et aux Portugais que contre la sélection hongroise, 37ème au classement Fifa.

Après avoir battu mardi la Mannschaft (1-0), les Bleus s’apprêtent à défier la Hongrie, qui semble être l’équipe la plus faible de la poule, mais dont le style de jeu défensif pourrait jouer un tour aux hommes de Didier Deschamps.

A Budapest, devant plus de 60.000 spectateurs bruyants et en très grande majorité hongrois, les Bleus devront faire déjouer un bloc compact et tenter de marquer rapidement, pour éviter de subir les mêmes frayeurs que les Portugais au premier match.

Côté composition d’équipe, Didier Deschamps devrait aligner le même onze que celui victorieux des Allemands. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez les Bleus ! _AF

Les résultats :

• Groupe C :

Ukraine : 2 (buts : Yarmolenko (29e), Yaremchuk (34e) – Macédoine du Nord : 1 (but : Alioski (57e)

Pays-Bas : 2 (buts : Depay (11e P), Dumfries (67e) – Autriche : 0

• Groupe B :

Danemark : 1 (but : Poulsen (2e) – Belgique : 2 (buts : T. Hazard (54e), De Bruyne (70e)

Le programme du week-end :

Vendredi 18 juin :

• Groupe E :

Suède – Slovaquie à 9h sur beIN Sports

• Groupe D :

Croatie – République Tchèque à 12h sur beIN Sports

Angleterre – Écosse à 15h sur beIN Sports et 21h sur TF1

Samedi 19 juin :

• Groupe F :

Hongrie – France à 9h sur beIN Sports et 15h sur TF1

Portugal – Allemagne à 12h sur beIN Sports et 18h sur M6

• Groupe E :

Espagne – Pologne à 15h sur beIN Sports

Dimanche 20 juin :

• Groupe A :

Italie – Pays de Galles à 12h sur beIN Sports

Suisse – Turquie à 15h sur beIN Sports