POLITIQUE : François-Noël Buffet nommé officiellement ministre des Outre-mer

Le sénateur LR François-Noël Buffet a été nommé, ce samedi 21 septembre 2024 en soirée, ministre chargé des Outre-mer, dans le nouveau gouvernement Barnier.

Avocat de formation, ce membre des Républicains âgé de 61 ans a été maire d’Oullins, en banlieue lyonnaise, de 1997 à 2017 puis sénateur du Rhône, et ce, depuis 2004. François-Noël Buffet est président de la commission des Lois du Sénat depuis 2020.

Celui qui enchaîne depuis deux ans les rapports sur divers sujets concernant les Outre-mer est spécialiste des questions migratoires. Connu pour avoir contribué au durcissement de la loi immigration de décembre 2023 et pour son opposition au mariage pour tous en 2013, à l’extension de la PMA aux couples de femmes en 2021 et à l’inscription de l’IVG dans la Constitution (un vote contre, une abstention et un vote pour au Congrès de Versailles), il succède à Marie Guévenoux, restée en poste pendant 9 mois. Évoqué plusieurs fois lors des précédents remaniements en sa qualité d’homme de dialogue, François-Noël Buffet hérite de dossiers aussi délicats qu’urgents, et d’un ministère de plein exercice directement rattaché au Premier ministre après deux années passé sous tutelle du ministre de l’Intérieur.

Seul Ultramarin à intégrer l’équipe ministérielle, Thani Mohamed Soilihi, sénateur centriste de Mayotte, est quant à lui été nommé secrétaire d’État en charge de la Francophonie et des Partenariats internationaux. _Vx

La composition du Gouvernement Barnier

Acté par décret ce 21 septembre 2024, le gouvernement Barnier compte 39 ministres et secrétaires d’État.

MINISTRES

• Didier MIGAUD, garde des Sceaux, ministre de la Justice

• Catherine VAUTRIN, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation

• Bruno RETAILLEAU, ministre de l’Intérieur

• Anne GENETET, ministre de l’Education nationale

• Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

• Rachida DATI, ministre de la Culture et du Patrimoine

• Sébastien LECORNU, ministre des Armées et des Anciens combattants

• Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques

• Antoine ARMAND, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

• Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins

• Paul CHRISTOPHE, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes

• Valérie LÉTARD, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine

• Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt

• Astrid PANOSYAN-BOUVET, ministre du Travail et de l’Emploi

• Gil AVÉROUS, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

• Patrick HETZEL, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

• Guillaume KASBARIAN, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique

• François-Noël BUFFET, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer

• Laurent SAINT-MARTIN, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics

MINISTRES DÉLÉGUÉS

• Auprès du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe

• Auprès du Premier ministre : Nathalie DELATTRE, chargée des Relations avec le Parlement ; Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ; Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, chargée de la Coordination gouvernementale

• Auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation: Françoise GATEL, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat ; François DUROVRAY, chargé des Transports ; Fabrice LOHER, chargé de la Mer et de la Pêche

• Auprès du ministre de l’Intérieur : Nicolas DARAGON, chargé de la Sécurité du quotidien

• Auprès de la ministre de l’Education nationale : Alexandre PORTIER, chargé de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel

• Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Sophie PRIMAS, chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger

• Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie : Marc FERRACCI, chargé de l’Industrie ; Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation ; Marina FERRARI, chargée de l’Economie du tourisme

• Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques : Olga GIVERNET, chargée de l’Energie

• Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes : Agnès CANAYER, chargée de la Famille et de la Petite enfance.

SECRÉTAIRES D’ÉTAT

• Auprès du ministre de l’Intérieur : Othman NASROU, chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations

• Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Thani MOHAMED SOILIHI, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux

• Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie : Laurence GARNIER, chargée de la Consommation

• Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes : Salima SAA, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes

• Auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : Clara CHAPPAZ, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.

