Entrepreneuriat : Saint-Martin se mobilise à l’occasion de la 7ème Semaine de la création et de la reprise d’entreprise

France Travail Guadeloupe & Ile du Nord organise du 23 au 27 septembre 2024, la 7ème Semaine de la création et de la reprise d’entreprise, avec la participation de nombreux partenaires.

L’agence de Saint-Martin se mobilise pour expliquer les dispositifs d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise et sécuriser les parcours des créateurs d’entreprise afin de faire émerger des idées et lancer des projets d’entreprises.

France Travail est le premier soutien des créateurs d’entreprises avec 639 demandeurs d’emploi ayant actuellement un projet de création d’entreprise à Saint-Martin. Sur les 12 derniers mois, 84 demandeurs d’emploi ont créé une entreprise.

Les événements à venir :

• Mardi 24 septembre, de 9h à 12h à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Martin (CCISM). Présentation des offres de service des partenaires (CCISM, Adie, Initiative Saint Martin Active, CitésLab, Pôle Développement Economique) suivie de témoignages et de temps d’échanges individuels.

• Mercredi 25 septembre, de 9h à 12h à Quartier d’Orléans. Visite du tiers-lieu des Compagnons Bâtisseurs et de la pépinière de la CCI avec des ateliers (simulation d’entreprise et initiation aux métiers du bois).

