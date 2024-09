HOMMAGE / Frantz, chef reconnu et figure emblématique de la Marina Port La Royale : une mémoire qui doit rester un moteur pour l’avenir

“Nous avons récemment perdu un homme cher à nos cœurs et à notre communauté : Frantz, le patron et chef du restaurant «La Petite Auberge des Îles» sur la Marina Port La Royale. Plus qu’un simple restaurateur, Frantz était un véritable artiste culinaire, dont le talent et l’engagement ont été reconnus bien au-delà des frontières de Saint-Martin.

En 2012, Frantz a reçu un prix international de la gastronomie, faisant de «La Petite Auberge des Îles» l’un des établissements les plus prestigieux de toute la Caraïbe. Classé 12ème parmi plus de 300 restaurants de renommée dans la région, son établissement était le numéro 1 à Marigot et faisait partie du top 5 des meilleures tables de Saint-Martin. Cette année-là, le restaurant Le Pressoir à Grand-Case avait pris la première place, mais Frantz s’était imposé comme une référence incontournable pour les amateurs de gastronomie.

Son restaurant n’était pas seulement un lieu où l’on venait savourer des mets raffinés, c’était un véritable symbole de qualité, d’authenticité et d’excellence culinaire. Frantz était un chef quasi étoilé, reconnu pour sa maîtrise des saveurs et son dévouement à l’art gastronomique.

Mais au-delà de ses succès en cuisine, Frantz était aussi un combattant infatigable pour la survie et la prospérité de la Marina. Il s’est battu pour que les décideurs locaux, et en particulier la Collectivité Territoriale de Saint-Martin, prennent à bras-le-corps les problématiques que nous rencontrons tous au quotidien. Depuis le passage du cyclone Irma, Frantz a milité sans relâche pour la réhabilitation de la Marina, malgré les cicatrices profondes laissées par la tempête.

Bien que nous ayons reçu des engagements forts de la part des élus et des techniciens de la Collectivité concernant les grands projets de réhabilitation, il reste encore tant à faire. Le combat de Frantz n’était pas seulement le sien, c’était celui de toute une communauté. Il a ouvert la voie en mettant en lumière les difficultés que nous rencontrons chaque jour : infrastructures endommagées, manque de soutien économique, enjeux de sécurité et de propreté. Autant de problématiques qui exigent une implication quotidienne et renforcée des autorités.

Aujourd’hui, nous devons non seulement rendre hommage à Frantz, mais aussi poursuivre son travail et porter son message encore plus fort. Sa mémoire doit être une source d’inspiration pour tous. Nous appelons la Collectivité Territoriale de Saint-Martin à honorer son engagement en intensifiant son soutien aux commerçants et restaurateurs de la Marina, en tenant compte de nos besoins concrets et urgents.

Il est temps d’agir, de manière concertée, pour que la Marina Port La Royale retrouve son éclat d’antan et puisse être à nouveau un centre dynamique de la vie économique de Marigot. Frantz nous laisse en héritage non seulement son courage, mais aussi une gastronomie d’exception qui a su porter haut les couleurs de notre île. À nous de poursuivre ce combat et de transformer ses rêves en réalité.

Repose en paix, Frantz. Nous te promettons que ton combat et ta passion ne seront pas oubliés.”

Yann Lecam,

Président de l’Association des Commerçants et Restaurateurs de Marigot Centre-Ville

