JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : Beau succès pour l’édition 2024

Le week-end dernier, la Collectivité de Saint-Martin et sa direction de l’action culturelle organisaient des visites dans le cadre des journées du patrimoine. Le public, composé d’adultes et d’enfants, a répondu présent.

Une occasion parfaite de découvrir l’histoire des salines de Grand-Case, de la Old House de Quartier d’Orléans et le Guavaberry de Colombier. Cette année, 155 personnes auront suivi les journées européennes du patrimoine à Saint-Martin, preuve de l’engouement de la population à découvrir et redécouvrir les richesses historiques du territoire. Sur la matinée du samedi, une soixantaine de personnes réparties en deux groupes ont écouté avec attention l’histoire des salines présentée par Christophe Henocq qui a agrémenté la présentation de documents d’archives. La visite de la Old House, assurée par Marc Yokoyama, a attiré une vingtaine de personnes tandis que les visites de la fabrication du Guavaberry, baie sauvage emblématique de notre île, présentées par Louis Maccow ont passionné 35 personnes le samedi et une quarantaine pour les sessions dominicales. _Vx

