19ème Congrès des Régions de France : Saint-Martin dûment représenté

Les mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023, le 19ème congrès des Régions de France se déroulait au palais du Grand Large à Saint-Malo (Bretagne) avec comme question thématique « Comment concilier le développement des territoires et la préservation des ressources naturelles ? ».

Le président de la Collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington, a participé à l’évènement où il a rencontré le président du CESER national Dominique Vienne, et la présidente du Conseil Économique, social et culturel de Saint-Martin (CESC) Ida Zin Ka Ieu, également présente dans le cadre des travaux des CESER de France (Assemblée des Conseils Économiques, Sociaux, Environnementaux Régionaux). Le CESC de Saint-Martin a notamment participé à l’Assemblée générale des présidentes et présidents des CESER de France. De par ces représentations au niveau national, la Collectivité de Saint-Martin et ses instances participent activement aux travaux de réseau et font valoir les spécificités locales sur le plan national tout en contribuant au rayonnement de Saint-Martin. Une occasion pour la délégation saint-martinoise d’échanger avec l’ensemble des homologues sur les projets actuels et futurs des régions et territoires, mais aussi pour rencontrer Carole Delga, présidente des Régions de France. Cette dernière a soumis une série de propositions à la Première Ministre Elizabeth Borne venue clore l’évènement non sans souligner la mainmise de l’État sur les politiques locales lors de son intervention : « Et si vous nous faisiez confiance ? Et si nous formions un vrai tandem, État-régions, pour atteindre nos objectifs communs : la planification écologique, la souveraineté de notre pays, industrielle, énergétique, alimentaire sanitaire, la réduction des inégalités par un savoir accessible à tous et un travail de valeur ? ». En réponse, la Première Ministre a quant à elle rappelé le rôle de chef de file des régions de France pour l’aménagement du territoire et lancé les COP (conférences de parties) territoriales, qui seront co-animées par les présidents et préfets de région et permettront une prise de conscience collective de la marche à franchir pour réussir la transition écologique. _Vx

167 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter