CONSEIL EXÉCUTIF : Le bilinguisme au cœur des priorités de la Collectivité

Les 21 et 28 septembre derniers, le bilinguisme était doublement présent dans les décisions du Conseil Exécutif. D’abord par l’utilisation de la certification Cambridge et ensuite par une convention entre la COM et le rectorat de Guadeloupe dans le cadre du renforcement de l’enseignement bilingue à Saint-Martin.

Le bilinguisme constituant une part constitutive de l’identité Saint-Martinoise, la Collectivité œuvre depuis de nombreuses années à son développement et à sa reconnaissance. D’une part, par la mise en place d’outils permettant de quantifier et d’évaluer les niveaux et celle, d’autre part, d’outils pour assurer la montée en compétence en anglais des élèves et du personnel de la Collectivité (en particulier : ATSEM et personnels de bibliothèque). Dans cette visée, le choix de la COM s’est porté sur la certification Cambridge qui permet entre autres une reconnaissance internationale, une évaluation objective, un renforcement de la confiance, une promotion de la diversité linguistique et une perspective d’attraction d’investissements étrangers. Cette certification dans le déploiement du bilinguisme à Saint-Martin peut offrir de nombreux avantages pour les apprenants, les écoles, les employeurs et les agents de la COM. Connue sous le nom de Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English), elle représente le plus haut niveau de maîtrise de l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et est demandée par de nombreuses universités anglo-saxonnes pour l’admission des étudiants étrangers. S’agissant des élèves, l’Université de Cambridge est à l’origine d’une dizaine de diplômes d’anglais : Young Learners, Key English Test, Preliminary. Le 21 septembre 2023, le Conseil exécutif a donc décidé d’attribuer, pour un an et renouvelable trois fois, le marché de Certification Internationale en Langue Anglaise à l’entreprise World Experience pour un montant maximum non contractuel de 3M€.

Classes bilingues

Dans le même registre, l’ouverture à Saint-Martin de classes bilingues dans le 1er comme dans le 2nd degré a constitué, depuis 2016, un axe prioritaire tant pour la Collectivité que pour le rectorat Guadeloupe.

Avec un effectif initial de 106 élèves en 2016, cet enseignement bénéficiait à 575 élèves à la rentrée 2022. Le conseil exécutif de jeudi dernier a décidé d’approuver la convention de partenariat entre la COM et le rectorat Guadeloupe fixant les attendus et les obligations de chacun afin de donner aux élèves de Saint-Martin l’opportunité d’acquérir une parfaite maîtrise à part égale des deux langues au travers d’actions éducatives. De plus, la COM convient d’autoriser cinq de ses agents à intervenir au sein des établissements scolaires concernés, les plannings seront établis par le rectorat. _Vx

257 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter