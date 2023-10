INNOVATION / Initiative Saint Martin Active : la compétition aux idées innovantes est lancée

L’innovation est un moteur de productivité et le pilier d’une entreprise qui doit faire face à la concurrence. Hier comme aujourd’hui, la société a besoin de projets innovants dans des secteurs divers et variés. Le Concours de l’Innovation a pour objectif d’encourager l’innovation, valoriser les porteurs de projets qui promeuvent des produits, procédés ou services innovants à Saint-Martin.

Portée par Initiative Saint Martin Active (ISMA), la 8ème édition du concours de l’innovation est ouverte aux projets proposés conjointement ou indépendamment par des structures de type TPE, PME, PMI (moins de 250 salariés) relevant du Registre du commerce, de la Chambre des métiers, de Chambre de l’agriculture ou de l’URSSAF pour les professions libérales mais aussi des créateurs d’entreprises à caractère innovant ou des projets envisagés uniquement en faveur du territoire de Saint-Martin. Les critères de sélection sont les suivants : le caractère d’innovation, l’originalité, la percée technologique et sociale ainsi que la faisabilité du projet. Les retombées économiques locales, régionales, nationales et internationales rentrent également en ligne de compte, tout comme l’étendue du champ d’application couvert par l’innovation. La thématique pour cette nouvelle édition du concours est la diversification de l’économie locale que ce soit les services aux entreprises (co-working, incubateur de start-up), l’agriculture, la pêche, l’agro-transformation, le transport (innovation pour faciliter la logistique urbaine), le service aux particuliers (repair café, bar achat, procédé de capture carbone) sans oublier l’informatique et la robotique. Le jury sera composé de personnes issues de la société civile de Saint-Martin, qui recevra les candidats pour la présentation de leur projet le lundi 23 octobre 2023. Mais avant cela, place au dossier de candidature à télécharger (voir infos), remplir et remettre d’ici le dimanche 8 octobre prochain à minuit (heure locale), cachet de la poste ou avis de réception d’email faisant foi. La sélection des dossiers éligibles se fera lors du pré-comité du mercredi 11 octobre et les candidats retenus seront contactés par mail le lendemain, jeudi 12 octobre. Ces derniers devront monter un plan d’affaires avec l’accompagnement d’ISMA et participer aux différents ateliers mis en place dans le cadre du concours (la non-participation aux ateliers disqualifie le candidat). Les montages de dossiers se feront entre le 18 octobre et le 19 octobre 2023. Le grand gagnant du Concours de l’Innovation 2023 remportera la somme de 5.000€, le second prix s’élève à 3.000€ et le troisième à 1.500€. _Vx

Infos : 05 90 52 83 62

www.initiative-saint-martin.fr

Dossier de candidature : https://t.ly/M6a-f

Règlement du concours : https://t.ly/WiL9p

