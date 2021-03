Ouverture d’un centre de vaccination temporaire à Quartier d’Orléans ce samedi 27 mars

Depuis mi-janvier, la vaccination contre la Covid-19 se déploie à Saint-Martin. Plus de 1200 personnes, répondant à certains critères (âge, comorbidités, maladies chroniques…), ont déjà été vaccinées.

Pour continuer de répondre aux attentes de la population et afin de couvrir toujours plus le territoire, une opération spéciale est prévue ce samedi 27 mars de 8 h à 17 h à la maison de quartier de Quartier d’Orléans.

Toute personne âgée de plus de 75 ans et/ou fragile (avec maladie chronique, obésité, …), disposant d’un justificatif de résidence à Saint-Martin (facture EDF, eau, téléphone…) pourra être vaccinée via le vaccin MODERNA (ARN Messager équivalent du vaccin PFIZER). Aucune prise de rendez-vous n’est nécessaire. Le vaccin est gratuit. Près de 150 premières injections seront possibles pour cette journée (un rappel sera nécessaire un mois plus tard). Si l’opération est un succès, elle sera renouvelée très prochainement. Le centre de vaccination sera installé dans les locaux de la maison de quartier (près du stade) et accessible de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Agence de Santé rappellent que l’objectif de la vaccination est de diminuer le nombre de formes graves et par conséquent la mortalité due au virus.

Le Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming poursuit les vaccinations avec Pfizer Bio Ntech, sur rendez-vous, du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi.

La prise de rendez-vous se fait via le site sante.fr.

Le vaccin Astra Zeneca (réservé aux plus de 55 ans) est également disponible à Saint-Martin, directement auprès des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes.