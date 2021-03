Commémoration : Une cérémonie organisée en hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Le vendredi 19 mars dernier, la collectivité de Saint-Martin représentée par la conseillère territoriale, Pascale Laborde a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

Cette commémoration nationale s’est également tenue en présence du préfet des Iles du Nord, Serge Gouteyron, du secrétaire général de la Préfecture, Mickael Doré, de la sénatrice de Saint-Martin, Annick Petrus, la conseillère territoriale Maud Gibbs et des représentants des forces de l’ordre.

Pour rappel, cette journée nationale a été instituée en 2012 pour rendre hommage à l’ensemble des victimes, civiles et militaires, tombées pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Le choix du 19 mars comme date commémorative fait référence au 19 mars 1962, date à laquelle le cessez-le-feu est entré en vigueur en Algérie, à la suite de la signature, le 18 mars, des accords d’Evian.