OCTOBRE ROSE : Projet solidaire dans la lutte contre le cancer

En ce mois d’Octobre Rose, l’association Hot N Spicy s’engage activement dans la lutte contre le cancer en lançant un projet solidaire visant à confectionner et offrir 100 protège-carnets de suivi de soin aux patients du service oncologie au centre hospitalier Louis Constant Fleming.

Ce magnifique projet est ouvert à tous les couturiers et couturières, quel que soit leur niveau, et une mobilisation la plus large possible est nécessaire pour atteindre l’objectif fixé. L’association Hot N Spicy, présidée par Frédérique Porier, compte sur la solidarité de chacun pour faire connaitre cette initiative originale et participer à cette action solidaire qui a pour but d’apporter un peu de réconfort aux patients en oncologie. Chaque contribution est importante. Les participant.e.s peuvent réaliser un ou plusieurs ouvrages, avec une date limite de remise fixée au 28 octobre 2024. Le patron du protège-carnet à réaliser et le guide de confection sont mis à disposition via le QR code ci-contre. Ce patron gratuit a été créé par la marque Sacôtin dans le cadre du mois de sensibilisation aux cancers du sang en 2023. Cette pochette santé de 17x24cm inclut 2 poches où ranger ordonnances, analyses et rapports médicaux et 1 poche transparente où glisser cartes Vitale et de mutuelle. Grâce au guide complet via le QR Code, vous voilà paré.e à réaliser votre pochette santé qui mettra du baume au cœur des patients de service d’oncologie de l’hôpital. _Vx

Infos : 06 90 621 531

