VIE LOCALE : Le retour triomphal des Mardis de Grand-Case

L’évènement phare de l’île aura réuni, ce mardi 31 janvier, entre 6 000 et 7 000 personnes sur le boulevard de Grand-Case lors de l’inauguration de l’édition 2023.

Le grand retour des Mardis de Grand-Case, pure vitrine folklorique de Saint-Martin, a été officialisé ce mardi avec le lancement de la première édition, en compagnie de l’équipe organisatrice, des officiels et des sponsors. Chantal Vernusse, présidente de Calypso Event aux cotés de Corinne Deloche et Fabienne Merel, n’a pas caché sa joie lors de son discours actant la renaissance de cet évènement attendu de tous : « Lorsque Calypso Event a repris le flambeau de l’organisation des Mardis de Grand-Case avec le soutien total des restaurateurs et des lolos, nous sommes parvenus à gagner la confiance de tous malgré les premières éditions difficiles. J’ai moi-même douté de la mission qu’on nous avait confié mais grâce au soutien des sponsors, des médias qui nous portent, de l’Office de Tourisme et des officiels, nous avons réussi ». Fêtant cette année le vingtième anniversaire des Mardis de Grand-Case, les efforts sont récompensés et la fierté de disposer d’un évènement qui a acquis ses lettres de noblesse est ressentie à l’unanimité. Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme, a salué la détermination et la persévérance de Chantal Vernusse et de toute son équipe qui ont pour volonté de faire des Mardis de Grand-Case un évènement touristique pérenne et reconnu des deux côtés de l’île, et au-delà. Également présent pour l’inauguration, Louis Mussington, président de la Collectivité, a transmis ses encouragements au nom de toute la Collectivité en rappelant que les Mardis de Grand-Case sont désormais ancrés dans la culture saint-martinoise et que toutes les énergies du territoire se sont mobilisées dans une dynamique de vivre ensemble. Fabien Sésé, secrétaire général représentant le préfet délégué des Îles du Nord, Vincent Berton, a quant à lui partagé son bonheur de participer à une manifestation qui réunit l’artisanat et la culture de Saint-Martin, deux domaines chers au cœur des représentants de la Préfecture. Après le traditionnel coupé de ruban, la parade a débuté au rythme de la musique antillaise dont Saint-Martin a le secret. Les artistes ont quelque peu peiné à progresser sur le boulevard tant la foule était amassée pour découvrir le spectacle tout en couleurs et en plumes. La centaine de stands ont été pris d’assaut par les badauds, laissant les exposants heureux de faire partie de cette expérience unique qui représente à elle seule l’ADN culturel de Saint-Martin. Au vu de l’engouement général lors de ce premier numéro, les Mardis de Grand-Case renaissent plus forts que jamais. _Vx

