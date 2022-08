POLITIQUE : F. Gumbs interpelle l’Etat sur « le traitement inéquitable des petites îles rattachées à des îles plus grandes »

Le député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Frantz Gumbs, a posé cette semaine sa seconde question écrite au gouvernement. Elle s’adresse au ministre de l’Education et porte sur «le traitement inéquitable des petites îles rattachées à des îles plus grandes où sont situés les centres de décisions administratives de l’État».

Il prend pour exemple «les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, Saint-Barthélemy ou encore Saint-Martin qui dépendent de la préfecture, du rectorat ou de l’ARS situés en Guadeloupe». «Ces îles sont défavorisées du fait de leur double insularité par rapport à l’Hexagone, de l’étroitesse et de l’éloignement de leur territoire», conçoit-il.

«Pour exemple, les résultats de l’évaluation scolaire à l’entrée en sixième, en français, montrent que le taux moyen de maîtrise des élèves est de 46 % à Saint-Martin contre 77 % en Guadeloupe et 89 % en Hexagone», ajoute-t-il.

Frantz Gumbs demande ainsi au ministre «quelles mesures il envisage de prendre afin d’atténuer ces faiblesses structurelles qui limitent le potentiel de ces territoires de manière à proposer à la jeunesse un encadrement mieux adapté aux caractéristiques spécifiques qui la définisse».

Publiée au Journal officiel le 9 août, la question n’a pas encore reçu de réponse.

(soualigapost.com)

