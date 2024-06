Natation : Compétition chez SXM Natation

71 enfants se sont affrontés lors de la compétition de natation de fin de saison à la piscine de SXM Natation.

Le mercredi 5 et le samedi 8 juin derniers, les élèves de l’école SXM Natation âgés de 4 ans 1/2 à 14 ans se sont affrontés sur 3 épreuves : 1 épreuve de nage, 1 épreuve d’apnée dynamique et une épreuve de plongeon. Les familles étaient invitées à venir encourager les nageurs et l’ambiance était au rendez-vous.

Bravo à tous les nageurs et nageuses.

Les inscriptions pour la saison prochaine sont déjà ouvertes. Infos au 0690775500

Email : info@sxmnatation.com

Merci à nos sponsors, le Faxinfo & Gymfit

Résultats compétition 4 ans 1/2 – 5 ans 1/2

25m brasse :

1er : Esmee Henry 0”44

2ème : O’Nhalya Edwards 1’17

3ème : Amael Piquet 1’20

Apnée :

1er : Esmée Henry 12m

2ème : O’Nhalya Edwards 8m

3ème : Caïron Pillah-Neipal 7,60m

Plongeon :

1er : Esmée Henry

2ème : O’Nhalya Edwards

3ème : Evan Malborough

Vainqueur au général : Henry Esmée

Résultats compétition 5 ans 1/2 – 6 ans 1/2

25m brasse :

1er : Logan John 0”43

2ème : Evan Chiffre 0’45

3ème : Romy El Reda 1’00

Apnée dynamique :

1er : Apolline Guillou 17,50m

2ème : Evan Chiffre 17,20m

3ème : Emile Crochemore 11,20m

Plongeon :

1er : Logan John

2ème : Apolline Guillou

3ème : Chloe Chalifour

Vainqueur au général : Logan John

Résultats compétition 6 ans 1/2 – 7 ans 1/2

50m brasse :

1er : Nora Pigeon 1’15

2ème : Axel Penalosa 1’17

3ème : Evan Floriani 1’18

Apnée dynamique :

1er : Artemisia Bustillo 24m

2ème : Nora Pigeon 20m

3ème : Axel Penalosa 16,30m

Plongeon :

1er : Artemisia Bustillo

2ème : Evan Floriani

3ème : Axel Penalosa

Vainqueur au général : Artemisia Bustillo

Résultats compétition 7 ans 1/2 – 9 ans 1/2

100m brasse :

1ère : Clara Grumel 2’20

1ère: Ylona Fecil 2’20

3ème : Lucas Daviaud 2’22

Apnée dynamique :

1er : Tom Melloul 36m

2ème : Erwan Henry 29m

3éme : Clara Grumel 24m

Plongeon :

1er : Nolan Pierre

2ème : Orlann Sumela

3éme : Mickeva Jouenne-Irish

Vainqueur au général : Clara Grumel

Résultats compétition 9 ans 1/2 – 11 ans 1/2

100m brasse :

1er : Elyon Beaufour 2’07

2ème : Anna Poignot 2’13

3ème : Isaac Deneufgermain 2’14

100m crawl :

1er : Isaac Deneufgermain 1’49

2ème : Anna Poignot 1’58

3ème : Ruben Tanchon 1’58

Apnée dynamique:

1er : Anna Poignot 27m

2ème : Elyon Beaufour 25m

3ème : Venjy Michel 24,50m

Vainqueur au général : Anna Poignot

Résultats compétition 11 ans 1/2 – 14 ans

100m brasse :

1er : Norlan Edouard 2’15

2ème : Jeremy Thomas 3’09

3ème : Lauriane Pierre 3’13

100m crawl :

1er : Lauriane Pierre 2’12

2ème : Norlan Edouard 2’44

3ème : Jérémy Thomas 3’59

Apnée dynamique :

1er : Lauriane Pierre 24m

2ème : Norlan Edouard 18m

3ème : Jérémy Thomas 9,50m

Vainqueur au général : Lauriane Pierre

