ASSOCIATION : Plus d’une centaine de participants au rallye de l’ACS Zepin

Cette 4ème édition du rallye culturel et sportif de l’ACS ZEPIN a rassemblé 104 participants. Le thème, basé sur le livre de Mark Yokoyama, portait sur la vie sous-marine de Saint-Martin, soulignant l’importance de protéger les espèces marines.

Après un échauffement avec la coach Célya, les 24 équipes se sont lancées dans la compétition sur le parking de Galisbay avec deux jeux permettant leur départ en décalé. Elles ont créé leur propre itinéraire en fonction d’énigmes à résoudre et d’activités physiques basées sur des jeux d’antan, se dirigeant vers une plage spécifique pour encore plus de défis avant un déjeuner copieux. L’équipe gagnante de cette 4ème édition est Anémone Pâle, suivie des Barbarins Rouges. Les Poissons Volants de l’Atlantique décrochent la 3ème place. L’association remercie les partenaires qui contribuent chaque année à la bonne réalisation de ce rallye intégré au programme de la ‘Caravane de l’Histoire’ initiée par l’association et soutenue par la COM. Un grand merci aux participants, d’ici et d’ailleurs, et aux sponsors. Pour connaître les prochaines activités d’ACS Zepin, consultez la page facebook de l’association. _Vx

Infos : 06 90 369 620

Facebook : ACS ZEPIN Saint Martin

