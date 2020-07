MOTORWORLD : Nous vous présentons le nouveau Isuzu D-MAX Pick-Up et MU-X SUV 2021, disponibles dès maintenant chez Motorworld!

Le lancement très attendu par Motorworld du tout nouveau pick-up Isuzu D-MAX 2021 et du SUV Isuzu MU-X à Saint-Martin suscite une passion renouvelée pour les camions et les SUV construits «pour la vie!» La marque Isuzu est mondialement connue pour la qualité de son savoir-faire dans la fabrication des véhicules commerciaux les plus durables et les plus fiables. Cette réputation légendaire de fiabilité et de qualité transcende encore la fabrication de la prestigieuse gamme de pick-ups et de VUS Isuzu.

En particulier, le pick-up Isuzu D-MAX est conçu pour «aller partout et charger n’importe quoi! « avec une multitude d’innovations de styles authentiques, ainsi qu’une puissance moteur durable et fiable. De plus, l’Isuzu MU-X est un SUV 7 places qui est bien plus qu’un véhicule. C’est un refuge pour le conducteur et la famille, avec d’innombrables améliorations intégrées pour la sécurité de tous ceux qui pénètrent dans les enclaves confortables du MU-X.

Motorworld est connu pour commercialiser des camions Isuzu fiables à des prix abordables sur l’île de St. Maarten / St. Martin et ses environs. Avec l’ajout des Isuzu D-MAX et MU-X, les modèles de la flotte de véhicules utilitaires légers (LCV) d’Isuzu sont désormais également disponibles!

“La marque Isuzu est reconnue pour sa fiabilité à long terme qui couvre plusieurs générations. Après avoir forgé notre partenariat en tant que concessionnaire exclusif des véhicules commerciaux d’Isuzu, il y a eu une demande continue pour les camionnettes et les VUS. Après un an de négociations, nous sommes vraiment ravis de pouvoir désormais proposer les tout nouveaux Isuzu D-MAX et MU-X 2021. Avec les clients à l’esprit, nous nous sommes aventurés pour répondre à ces demandes, et les D-MAX et MU-X sont là et prêts pour nos routes!” partage Tariq Amjad, Directeur Manageur, Motorworld, le revendeur Isuzu agréé de l’île.

ISUZU MU-X VUS

Lorsque vous réunissez les mondes de dureté et de douceur, domination et d’audace; le résultat final est un SUV qui est le meilleur des deux mondes-là, et c’est l’Isuzu M-UX. La force suprême marque le muscle de ce véhicule tandis que son confort amplifié et son design contemporain mis à jour marquent son coeur. C’est le mélange parfait de muscle et de coeur.

Les éléments suivants mettent en évidence certaines des principales caractéristiques de l’Isuzu MU-X :

Moteur et transmission MU-X

Le MU-X Semi-équipé est livré avec un moteur turbo diesel intercooler à 4 cylindres de 2,5 L VGS rampe commune avec transmission automatique à 5 vitesses – 4×2. Le MUX toutes options est livré avec un refroidisseur intermédiaire turbo diesel 4 cylindres de 3,0 L VGS turbo rampe commune avec transmission automatique à 5 vitesses – 4×4.

Caractéristiques extérieures

Avec un design inspiré d’une présence majestueuse, Isuzu présente désormais le MU-X avec plus de muscle et plus de coeur. Le MU-X est doté d’une grille de radiateur en chrome avec sa garniture intérieure en gris clair (supérieur) et gris foncé (inférieur). Et sans oublier les phares de type Bi-LED avec LED diurne et dispositif de mise à niveau automatique des phares!

Les équipements de séries au niveau des garnitures sont les roues de 18 pouces en aluminium parfaitement adaptées pour une excellente assistance au démarrage en côte, 6 air bags, LSD (différentiel à glissement limité), ABS (système de freinage antiblocage) avec EBD (frein électronique) sont une caractéristique standard à tous les niveaux de finition. Mise à niveau vers le MU-X à pleine charge, offre l’ESC (Electronic Stability Control) avec descente en côte et régulateur de vitesse automatique.

• Jantes 18 pouces avec roue de secours en alliage.

• Boutton de démarage

• Camera de recul

• Phares projecteur LED, avec feux diurnes

• radar de recul.

Caractéristiques intérieures

L’intérieur du Isuzu MU-X 2021 offre des sièges spacieux et confortables pour 7 personnes. Il dispose d’un siège intérieur en cuir surpiqué avec assistance électrique du conducteur. Un design intérieur ergonomique à double cockpit avec un écran premium de 7 pouces. Le MU-X propose un système à 8 haut-parleurs avec des haut-parleurs dans la porte avant, la porte arrière, le tweeter et le toit.

En outre, en standard sur les différents modèles, se trouve une console centrale intérieure avant avec port USB arrière pour un chargeur d’appareil électrique. Si vous passez à la version entièrement équipée, vous obtenez un moniteur DVD pour le 2e siège et les régulateurs de vitesse automatiques.

• 7 places

• écran tactile 7 pouces avec bluetooth et port USB

• 8 hauts-parleurs

– climatisation automatique

– Boîte à gants

• lecteur DVD, climatisation à l’arrière.

• Caractéristiques de sécurité avec 8 airbags

ISUZU D-MAX PICK-UP

L’Isuzu D-MAX est issu d’une lignée de camions des plus robustes et des plus fiables au monde. Près d’un siècle d’ADN de fabrication de camions est inclus dans l’ISUZU D-MAX pour proposer un pick-up qui redéfinit véritablement la catégorie, avec des fonctionnalités de luxe haut de gamme intégrées dans un camion.

Le D-MAX intègre le développement du pilote du concept de «conception universelle» d’Isuzu. Cela inclut des fonctionnalités intuitives à utiliser et faciles d’accès, ce qui améliore considérablement le confort et la commodité des occupants et des conducteurs. Isuzu D-MAX permet un accès facile à la cabine offrant un espace généreux pour la tête et les jambes ainsi que des sièges confortables pour chaque occupant.

Une multitude de fonctionnalités

L’Isuzu D-Max est disponible en trois (3) lignes de confort, chacune offrant des caractéristiques distinctes:

D-MAX LS SEMI-EQUIPE-DOUBLE CABINE-2.5L TURBO DIESEL, 4×4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Comprend des sièges en tissu, des roues en alliage de 16 pouces, Bluetooth, des phares à LED et diverses fonctions pratiques.

LED et diverses fonctions pratiques.

D-MAX LS LIMITED- TOUTES OPTIONS-DOUBLE CABINE-3L TURBO DIESEL

Comprend un siège intérieur en cuir avec un siège conducteur à réglage électrique, des roues en aluminium de 18 pouces, un écran tactile de 7 pouces «Premium», une caméra de recul, une clé intelligente avec bouton de démarrage, des phares de projecteur à LED «Premium», 10 porte-gobelets, la climatisation automatique et un kit d’accessoires d’origine Isuzu qui comprend: un bedliner, une barre de protection, des marchepieds latéraux , des visières de fenêtres et des tapis de sol.

D-MAX GT – TOUTE OPTION-DOUBLE CABINE-3L TURBO DIESEL

Comprend toutes les caractéristiques du LS LIMITED plus un siège intérieur en cuir noir / rouge bicolore, des incrustations décoratives rouges, des roues 18 pouces bicolores noir mat + aluminium, des projecteurs à LED de la série X, des phares antibrouillard avant avec garniture gris foncé moyen, autocollants GT, plus une grille de radiateur de couleur gris foncé moyen, kit d’accessoires (bedliner, becquet de chargement, ensemble de jupe, visière de porte pour l’avant et l’arrière, tapis de sol Isuzu).

De plus, les Isuzu MU-X et D-MAX sont garantis 3 ans et 100 000 km pour une tranquillité d’esprit ultime.

Les «camions pour la vie» d’Isuzu comptent plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de camions et de moteurs diesel qui affichent les récompenses suivantes:

• N ° 1 mondial de la fabrication de moteurs diesel.

• N ° 2 des ventes de camionnettes compactes dans le monde. Plus de 300 000 vendus annuellement.

• Légendaire moteur Turbo Diesel 3.0 – couple130KW, 430NM généralement utilisé dans les gros camions commerciaux désormais équipé pour alimenter le D-MAX & MU-X pour une longévité incroyable.

• Meilleure puissance de remorquage de sa catégorie – 3,5 tonnes / 3500 kg / 7700 lb

• Meilleure capacité de charge utile de sa catégorie – Jusqu’à 1282 kg / 2826 lb

• Meilleur rendement énergétique de sa catégorie

Award Winning Truck

• 8x Winner- Best Workhorse Pickup – Trade Van Driver UK

• 2020 Best Pickup Of the Year – WhatVan?

• 2020 Best Model – 4×4 Magazine

Les camions et VUS Isuzu sont robustes et robustes mais élégants et sûrs, et conçus pour durer éternellement! Visitez Motorworld dès aujourd’hui pour découvrir cette qualité exclusive Isuzu. Inscrivez-vous pour un essai routier et fixez une date pour votre prochaine aventure en ramenant chez vous votre tout nouveau Isuzu MU-X 2021 et / ou le D-MAX, avec plus de muscle et plus de coeur!

