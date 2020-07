Cour d’Assises : Reconnu coupable de meurtre aggravé, un Saint-Martinois condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Reconnu coupable de meurtre aggravé, un Saint-Martinois condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Le verdict dans le procès concernant un couple de Saint-Martinois a été rendu mercredi dernier à Basse-Terre. Le principal accusé écope ainsi comme requis, de 20 ans de réclusion criminelle. 5 ans avec sursis pour sa compagne.

Le jury de la cour d’assises de la Guadeloupe, composé de 8 femmes et d’1 homme, a intégralement suivi, mercredi soir, les réquisitions de l’avocate Générale. A. M. a été reconnu coupable du meurtre aggravé commis le 22 janvier 2017 à la Boucan Sainte-Rose de Enogat BALZINC. Crime commis en état de récidive légale. La cour a condamné l’auteur des faits à 20 années de réclusion criminelle. L’intentionnalité a donc été retenue. Cette même cour d’assises a également reconnue la compagne de l’auteur, K. P., coupable de non assistance à personne en danger et condamnée celle ci, comme l’avait requis le Ministère Public, à 5 années d’emprisonnement avec sursis intégral. Les deux accusés encouraient la peine maximale de la perpétuité pour l’homme et 5 ans ferme pour la femme. Le jury a pris 4 heures pour délibérer sur un verdict qui ne satisfait aucun des 2 avocats de la défense.

Mais si maître Frédéric JEAN-MARIE et sa cliente n’envisagent pas d’interjeter appel; ce n’est pas le cas pour maître Annick MARTIAL et son client qui dès le prononcé d’un verdict qu’ils estiment non fondé ont d’ores et déjà annoncé qu’ils iraient en appel. Du côté des parties civiles, par contre, on se satisfait de la décision prononcée et on se félicite, tant du côté de maître Maritza BERNIER que du côté des proches de la victime décédée, que justice leur ait été rendue à la mémoire de Enogat BALZINC. (Source RCI)