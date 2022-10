Projet CaribIX : Smart-IX est actif sur le territoire de Saint-Martin

Le nouveau point d’échange internet est dorénavant déployé et prêt à recevoir l’interconnexion des membres IXP. Le lancement officiel de ce dispositif qui offre entre autres une meilleure vitesse de connexion internet s’est déroulé ce vendredi 21 octobre à la Collectivité de Saint-Martin avec tous les acteurs du projet CaribIX.

Projet innovant porté avec brio par Eve Riboud de Dauphin Telecom depuis 2013 et lancé virtuellement en mars dernier par la CTU (Union des Télécommunications des Caraïbes), Smart-IX offre une meilleure sécurité et qualité de service Internet sur le territoire, ainsi qu’une vitesse de connexion plus performante. Vendredi dernier, la signature d’un protocole d’accord IXP montre également la volonté des participants de commencer le peering (ou appairage qui désigne l’échange de trafic internet avec d’autres opérateurs ou fournisseurs de contenu pour plus d’interconnexion d’égal à égal entre les réseaux). Au cours de la cérémonie officielle, les différents intervenants ont pris la parole à tour de rôle pour se féliciter d’avoir concrétisé un projet comme Smart-IX qui améliore les communications internes et la résilience de Saint-Martin via un flux internet de qualité supérieure. Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité, présidait le lancement, accompagné d’Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom, et Gary Kalloo, coordinateur du projet à la CTU, duo à qui l’on doit l’existence de Smart-IX qui s’intègre au projet CaribIX, Jean Arnell, directeur de Computech et Kendall Dupersoy, directeur de TELEM. Le projet CaribIX étant co-financé par le programme Interreg Caraïbes et le Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un coût total de 670.072€, Gilles Bazajet, directeur d’Interreg Caraïbes, a fait part de sa joie d’officialiser l’évènement à distance. Eve Riboud déclarait « C’est enfin une réalité pour nos concitoyens et cette aventure humaine réussie prouve aussi qu’on est capable de porter un projet aussi technique, sans aucune concurrence entre les différents opérateurs que je remercie, et même si je suis très contente d’avoir participé à ce projet commun, je pense déjà à l’étape d’après ! ». Le nouveau point d’échange internet de Saint-Martin, Smart-IX, est géré par SAS Tintamarre et coordonné par Computech. Pour les amoureux du langage informatique, le matériel installé comprend un routeur Cisco ASR, deux commutateurs Cisco Nexus et deux serveurs de gestion Dell, ainsi qu’un pare-feu Fortinet pour un accès sécurisé à la gestion à distance. IXP Manager a été implanté pour la surveillance du trafic qui reste en interne et la gestion de l’infrastructure qui supportera les protocoles Internet IPv4 et IPv6.

La Collectivité garde comme priorité de proposer à sa population un accès internet digne de ce nom en soutenant des projets comme CaribIX et Smart-IX qui œuvrent pour le développement économique et la transformation digitale dont les bénéfices stratégiques sont redirigés vers tous les acteurs. _Vx

Infos : https://www.smart-ix.fr

Pour rejoindre Smart-IX : peering@smart-ix.fr

