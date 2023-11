Sint Maarten / Paniers anti-inflation : plusieurs supermarchés épinglés par les autorités

Plusieurs grands supermarchés de la partie hollandaise ont été contrôlés et condamnés à des amendes pour avoir vendu certains produits du panier de la ménagère à un prix supérieur à celui fixé par le ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications (TEATT).

Les montants des amendes vont de 250 Naf (127, 86 euros) à un maximum de 10000 Naf (5113, 74 euros) a indiqué l’Inspection des affaires économiques et des transports (IETA). Au cours de la semaine dernière, des agents habilités ont effectué des contrôles dans divers supermarchés pour vérifier la conformité avec le dernier panier de marchandises mis à jour, qui est entré en vigueur le 20 octobre 2023.

« Des contrôles de prix efficaces constituent une protection contre l’inflation, garantissant que le coût des biens et services essentiels reste raisonnable et accessible au public », peut-on lire dans le communiqué de l’IETA. « Cela contribue à l’équité sociale et aide à prévenir les charges financières excessives pour les personnes les plus vulnérables. D’autres contrôles de ce type auront lieu régulièrement ».

Création d’un site web

www.maxpricesxm.com est un nouveau site pour informer la population de l’évolution des prix, des réglementations et autres. Le public est invité à utiliser cette plateforme pour consulter la liste des prix du panier de marchandises la plus récente, signaler les infractions et faire ses achats en fonction des comparaisons de prix et des promotions hebdomadaires. _AF

