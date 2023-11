Prévision sargasses : Saint-Martin et Saint-Barthélemy en risque faible

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 13 novembre 2023, Météo France classe le niveau de risque à faible pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Après un démarrage de saison particulièrement intense et des mois d’échouages répétitifs, les prévisions de Météo France sont rassurantes pour les jours et semaines à venir. Sur la zone Antilles / Guyane, quelques détections de sargasses sont observées à l’Est de la Barbade à plus de 600 kilomètres. Des radeaux épars évoluent d’une part au large des Petites Antilles et d’autre part au large de la Guyane. Malgré un couverture nuageuse importante, les images satellite du 12 novembre permettent une analyse concrète de la situation autour des Îles du Nord. Bonne nouvelle : pas de détection notable à proximité ou au large des deux îles françaises Il reste toutefois possible que de petits radeaux de sargasses non détectés lors des analyses produisent très localement de petits arrivages non significatifs. Mais rien de ce que l’on a pu connaitre depuis le début de la saison. Concernant les tendances pour les deux prochaines semaines, les radeaux épars au large Est de la Dominique remontent un peu vers la Guadeloupe mais le risque d’échouement reste faible. Les détections sont actuellement peu organisées. Elles se situent dans les zones éloignées et peu susceptibles de menacer Saint-Martin et Saint-Barthélemy. _Vx

