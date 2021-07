Sint Maarten : Une automobiliste agresse des policiers et blesse une gardienne de prison

Une femme est actuellement en garde-à-vue après avoir causé un accident majeur sur Sucker Garden Road. Elle a été arrêtée pour conduite sous l’emprise de l’alcool et/ou de drogues ainsi que pour avoir agressé plusieurs policiers et blessé une gardienne de prison.

L’accident s’est produit vers 23h35 le samedi 3 juillet dernier. En arrivant sur les lieux, la police a découvert que la conductrice était très probablement sous l’emprise de l’alcool et/ou de drogues. Elle a écrasé son véhicule contre une clôture et est entrée en collision avec trois voitures garées lesquelles ont été sérieusement endommagées.

Une conduite d’eau GEBE a été également détériorée, privant d’eau plusieurs foyers situés dans la zone de l’accident.

Pendant que les ambulanciers dispensaient les premiers soins, la femme est devenue très agressive envers les policiers et a commencé à menacer tout le monde sur les lieux. Son comportement a conduit les policiers à l’interpeller, mais elle a résisté avec véhémence à son arrestation.

Les forces de l’ordre ont finalement réussi à la maîtriser et l’ont transportée au poste de police de Philipsburg. Au commissariat, la femme est redevenue agressive et a porté plusieurs coups de pied à un policier. Plus tard dans la soirée, l’automobiliste, visiblement dans un état second a mordu gravement une gardienne de prison juste avant de regagner sa cellule. Une enquête a été ouverte.