28ème conférence des Présidents des RUP : réaffirmer les priorités territoriales

Le Président de la Collectivité, Louis Mussington, s’est rendu à Ténérife aux îles Canaries afin de participer, les 7 et 8 novembre derniers, à la 28ème Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques (CPRUP) d’Europe.

Cette année, la conférence était organisée par le Gouvernement des Canaries qui a transmis la présidence au Conseil régional de la Réunion, pour une durée d’un an. Les institutions européennes ont répondu présentes pour ce moment privilégié de dialogue institutionnel avec nos partenaires européens stratégiques que sont la Commission européenne et le Parlement européen. Les États membres des RUP, dont la France en la personne du Ministre délégué des Outre-mer, Philippe Vigier, ainsi que le Conseil économique et social européen, ont également fait le déplacement. Les Présidents des RUP ont clôturé la session interne par une déclaration finale adressant aux institutions européennes plusieurs messages sur les politiques européennes en vigueur dont celui de Louis Mussington qui a rappelé « l’importance d’une Europe unie, solidaire et proche de ses citoyens », à l’approche des élections européennes de juin 2024 et du renouvellement de la Commission européenne qui s’opérera dans la foulée. Le Président de la COM a mis en lumière l’importante carence de données statistiques dont souffre le territoire de Saint-Martin qui fait défaut pour évaluer les politiques publiques et préparer les programmes opérationnels. Avec l’Institut territorial de la statistique et des études économiques de Saint-Martin (ITSEE), le Président « espère pouvoir travailler de concert avec les autorités françaises et les services de la Commission européenne pour enfin disposer de données fiables et officielles, pallier ces problématiques et être reconnue en tant que région d’Europe à part entière ». Au cœur des stratégies pour surmonter les défis liés à notre géographie unique, Louis Mussington appelle à ne pas « simplement évoquer les atouts qui sont les nôtres, mais de tirer concrètement parti de ce potentiel sachant que cela ne peut se faire qu’avec le soutien de politiques ambitieuses, cohérentes et adaptées ».

Au cours de cette 28ème CPRUP, le président de la COM a pu échanger bilatéralement avec la Commissaire européenne en charge de la cohésion, Elisa Ferreira. Sujets abordés : coopération transfrontalière et régionale ainsi que des besoins urgents du territoire comme les infrastructures routières, aéroportuaires, sportives et de distribution d’eau potable. La Commissaire européenne a rappelé le soutien financier et technique disponible de l’Europe pour la réalisation de ces projets. _Vx

84 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter