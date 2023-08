Le retour de la Grande Braderie de Marigot ce samedi

En 2022 et après deux ans d’absence, la célèbre braderie des commerçants faisait son grand retour dans le centre de Marigot où des centaines de personnes ont répondu présentes. Cette année, la grande braderie de Marigot se tiendra ce samedi 5 août de 9h à 18h rue Général de Gaulle.

Organisée par l’association Action Économique et Citoyenne de Saint Martin (AEC) qui compte 60 adhérents, en partenariat avec la Collectivité et grâce au généreux soutien de Cadismarket sponsor de l’évènement, la Grande Braderie de Marigot fera à nouveau vibrer le cœur de la capitale, pour la plus grande joie du public et des commerçants. Ce samedi 5 août de 9h à 18h, la rue Général de Gaulle sera entièrement piétonne, et ce, jusqu’aux jardins de la Collectivité. Pour des raisons d’organisation et de logistique, la rue Général de Gaulle entre la boutique « Lipstick » jusqu’au magasin « Orange » sera exceptionnellement fermée à la circulation du vendredi 4 août à 16h jusqu’au samedi 5 août à 21h qui marquera la fin du démontage de la soixante de stands prévus sur la braderie. Avec toujours autant de volonté de redynamiser le centre-ville, les commerçants de Marigot ont à cœur de faire revivre la grande braderie d’antan en proposant une manifestation annuelle que la population saint-martinoise attend toujours avec impatience. Les bonnes affaires seront nombreuses parmi les liquidations de stock des commerçants avant les prochaines collections. Vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, les prix vont défier toute concurrence. Des stands de boissons et de nourriture seront présents pour redonner de l’énergie au public entre deux très bonnes affaires. Autres soldes intéressantes pour les amoureux du shopping, la braderie d’Howell Center a déjà débuté ce jeudi 3 août et se poursuivra également ces vendredi et samedi avec des prix bradés chez Cocolito, Hom Saga, Pomme Cannelle, Outremer, Howell Chaussures et Equivalenza. Enfin, la braderie du West Indies Shopping Mail sur le front de mer de Marigot se colle au calendrier avec ses soldes d’été ces 3, 4 et 5 août de 9h à 19h. S’offrir une nouvelle garde-robe à petit prix tout en soutenant les commerçants, la braderie n’attend plus que vous. _Vx

