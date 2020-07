Les Associations et clubs désireux de participer à l’opération « Ticket Sport 2020 » cet été sont les bienvenus !

Après une longue période de confinement, un besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs doit être pris en compte et fédérer de nouveau tous les acteurs de la vie associative de la jeunesse et des sports de Saint-Martin. Notamment pour l’opération « Ticket Sport » qui aura lieu cet été. On compte sur vous, les jeunes saint-martinois aussi !

Cette opération a donc pour objectif de répondre à cet enjeu dans le respect des consignes sanitaires et de valoriser l’épanouissement de l’enfant à travers des activités diversifiées en favorisant l’autonomie et le vivre-ensemble.

La Collectivité de Saint-Martin fait donc appel aux structures sportives (associations ou autres) désireuses de prendre part à cette animation collective en juillet et août.

Dans le contexte sanitaire actuel, les responsables en charge de l’opération « Ticket Sport » ont décidé de scinder le dispositif en deux périodes et privilégier les activités sans contact direct.

Les activités retenues sont :

– Athlétisme

– Escrime

– V.T.T

– Beach Tennis

– Voile – Kayak – Optimist

– Excursions en catamaran

– Zumba

Le projet s’adresse aux enfants âgés de 7 à 14 ans. Ils seront répartis par catégorie d’âge, 7 – 8 ans – 9 – 10 ans – 11 – 12 ans et 13 – 14 ans dans chaque période :

Période A : du 15 Juillet 2020 au 30 Juillet 2020 de 08h00 à 12h00

Période B : du 31 Juillet 2020 au 14 Août 2020 de 08h00 à 12h00

Les porteurs de projets devront faire acte de candidature au plus tard le mercredi 8 Juillet 2020 avant 12h00.

Dossier à récupérer sur le site de la Collectivité

Remise de dossier complet par mail :

jeunesse-sports@com-saint-martin.fr