Mobilisation des signataires de l’Appel de Fort-de-France

Cela fait tout juste un mois que le Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM) a rendu son rapport des 72 mesures gouvernementales à mettre en place. Les présidents des territoires d’outre-mer, signataires de l’Appel de Fort-de-France, entendent s’assurer de la concrétisation de ces mesures.

Pour voie de communiqué, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin s’est exprimé en ces termes : « Le samedi 29 juillet 2023 en Guadeloupe, nous, signataires de l’Appel de Fort-de-France et Présidents des Exécutifs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, avons adressé un courrier au Président Emmanuel Macron. Notre lettre a été motivée par la volonté d’un suivi plus précis et d’un examen plus approfondi des mesures nouvellement annoncées au sein du Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM) ». Toujours selon l’homme politique, bien que diverses mesures aient été adoptées par le CIOM à la lumière des mobilisations au sein des différents territoires d’outre-mer et des multiples propositions émises par les élus locaux, certaines avancées réclament encore une analyse plus détaillée et une mise en œuvre surveillée et rigoureuse. L’amélioration des conditions de vie quotidiennes en outre-mer sont au cœur des priorités des signataires. À cet égard, ces derniers préconisent la mise en place de réunions trimestrielles pour suivre et évaluer la progression des initiatives en cours. « Nous avons aussi exprimé notre désir d’être pleinement intégrés dans la prochaine réforme constitutionnelle, en plaçant l’accent sur le renforcement de la démocratie locale, la responsabilisation des acteurs, l’adaptation des politiques publiques et la décentralisation des pouvoirs dans les outre-mer. Plus que jamais, nous sommes unis dans notre objectif commun de réorienter les politiques publiques de développement en outre-mer, afin qu’elles soient mieux adaptées aux réalités et enjeux de chaque territoire. » poursuivait Louis Mussington. Enfin, le souhait de rencontrer le Président et le Gouvernement dès la rentrée afin de discuter du calendrier de cette réforme cruciale et des modalités d’application des mesures du CIOM a conclu le courrier adressé à Emmanuel Macron. « Ensemble, parlant d’une seule et même voix, nous restons fermement engagés pour le bien-être et l’avenir des populations ultramarines ! » terminait le président de la COM. _Vx

