À la découverte des tortues marines

L’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin propose ce jeudi 17 août une conférence pour découvrir les tortues marines et intégrer de futurs patrouilleurs.

Référente locale pour la mise en œuvre des actions dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises, la Réserve Naturelle de Saint-Martin expose, informe et mobilise les citoyens pour des missions en faveur de la biodiversité locale et des tortues marines en particulier. Elle accueillera les participants dans ses locaux d’Hope Estate, ce jeudi 17 août 2023 à 17h30, pour une animation publique gratuite et la formation de patrouilleurs pour la collecte des données scientifiques sur nos plages. Face à de multiples menaces, les tortues marines sont soumises à de nombreuses pressions d’origine humaine à l’échelle de la planète et de notre île. Elles sont braconnées, accidentellement percutées, mais ici elles sont aussi victimes de la dégradation de leurs habitats comme les herbiers et récifs sous-marins, zones d’alimentation essentielles détruites par les pollutions et l’ancrage, ou comme les plages, zone de reproduction de trois espèces par les aménagements et les activités humaines. C’est pourquoi cette association de protection de l’Environnement, dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur des tortues marines des Antilles françaises et soutenue par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, focalise ses actions locales sur la conservation des sites par la sensibilisation et la veille active. Cet engagement peut également compter sur le renfort d’un solide réseau d’écovolontaires engagés. À partir de 17h30 aujourd’hui et pour la deuxième fois de la saison 2023, venez découvrir les 5 espèces de tortues marines présentes à Saint-Martin, dont 3 qui pondent sur nos plages, leur cycle de vie et les menaces qui pèsent sur elles. Apprenez les bons gestes à adopter pour éviter le dérangement et réduire les impacts de nos activités, et inscrivez-vous aux patrouilles de « comptage traces », indispensables au suivi de l’état de santé de ces populations emblématiques de notre île. _Vx

Infos : Aude Berger – Cheffe de projets scientifiques / +590 690 50 71 54 / reservenat.aude@yahoo.com

