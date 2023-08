FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : Ouverture des inscriptions pour la Meilleure Table de Saint-Martin

L’Office de Tourisme de Saint-Martin organise la troisième édition du Festival de la gastronomie du 11 au 22 novembre 2023. Pour participer à la compétition de la Meilleure Table de Saint Martin, il vous faudra concevoir une entrée et un plat à base de groseille-pays (sorrel), variété d’hibiscus qui est l’ingrédient phare de l’édition 2023 du festival.

L’objectif de l’Office de Tourisme au travers du Festival de la Gastronomie est de mettre en lumière le savoir-faire des restaurateurs et de faire rayonner la belle destination de Saint-Martin ainsi que sa richesse culinaire. Pour participer, l’Office de Tourisme vous propose de concevoir une entrée, un plat, un dessert (optionnel) à base d’hibiscus (groseille pays), l’ingrédient phare de cette nouvelle édition et de le servir au public durant le déroulement du Festival, du 11 au 22 novembre 2023. Les restaurateurs ont également la possibilité de proposer un menu « découverte » avec l’opportunité de recevoir la visite d’un comité d’experts culinaires régionaux, nationaux et internationaux tout spécialement présents pour l’évènement. La compétition de la Meilleure Table de Saint Martin n’est ouverte qu’aux restaurants de la partie française qui sont enregistrés à la Chambre de Commerce. Les conditions sont les suivantes : mettre en avant l’hibiscus (groseille pays), offrir les entrées et les plats qui seront jugés par les 4 jurés à l’occasion de leur visite pour la compétition, être présents le 21 novembre pour une dernière épreuve de dégustation à l’aveugle (ne concerne que les gagnants des 4 catégories, qui seront annoncés le 19 novembre à la remise des prix), assurer la promotion du festival et du concours dans le restaurant ou sur les supports de communication dont dispose l’établissement, céder à l’Office de Tourisme de Saint-Martin les droits d’utilisation des photos et vidéos qui seront faites par ce dernier dans le cadre de l’évènement. La date de clôture des inscriptions pour la Meilleure Table de Saint-Martin 2023/2024 sera le 22 septembre 2023. _Vx

Infos : 05 90 87 57 21 ou festivaldelagastronomie@st-martin.org

Inscriptions : https://forms.office.com/e/Gw2aARAcnv

