MISS FRANCE 2025 / Victoire historique : la Martinique célèbre sa reine de beauté

Samedi soir, en direct sur TF1, Angélique Angarni-Filopon, 34 ans, a été sacrée Miss France 2025. Cette hôtesse de l’air martiniquaise marque l’histoire à double titre : elle devient la première Miss Martinique à remporter la couronne et l’écharpe tant convoitées, et la candidate la plus âgée jamais élue depuis la suppression de la limite d’âge en 2022.

Angélique avait déjà tenté sa chance à 21 ans, échouant de peu au concours local. Mais cette fois, elle l’a fait « par désir de femme », comme elle l’a confié, et non plus par « rêve de petite fille ». Son parcours exemplaire lui a permis de convaincre à la fois le jury présidé par Sylvie Vartan et des millions de téléspectateurs.

Si Sabah Aïb, Miss Nord-Pas-de-Calais, avait les faveurs du public lors du second tour, Angélique Angarni-Filopon s’est imposée grâce à une place de tête solide aux deux tours, combinant les votes du jury et du public. Le document final réalisé par l’huissier a confirmé ce sacre sans équivoque.

Lors de cette soirée riche en émotions, Jean-Pierre Foucault a fêté ses 30 ans à la présentation de Miss France, un moment poignant où l’animateur n’a pas pu cacher son émotion. Angélique Angarni-Filopon incarne désormais une nouvelle ère pour le concours, où l’expérience et la maturité ont trouvé leur place sous les projecteurs. Une victoire historique pour la Martinique et un symbole d’évolution pour Miss France. _Vx

Bravo à notre ambassadrice Sasha Bique pour son parcours

Bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée parmi les 15 demi-finalistes, Sasha Bique n’a pas du tout démérité. Solaire, souriante et charmante, elle fut une ambassadrice d’exception pour le territoire. Louis Mussington, président de la Collectivité, déclarait au lendemain de l’évènement : “Félicitations à Sasha Bique, notre Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, pour son parcours remarquable lors de l’élection de Miss France 2025. (…) Tu as porté haut les couleurs de nos deux îles. Un immense merci au comité Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy pour son engagement sans faille tout au long de cette aventure exceptionnelle. Grâce à toi, Sasha, nos territoires ont brillé et rayonné au-delà des frontières”.

Merci à Sasha pour son iconique porté de Dirty Dancing qui a ravi les téléspectateurs et restera dans les mémoires comme l’un des moments les plus marquants de ce prestigieux concours !

Les Pays-Bas mettent fin à leur concours de Miss

Après 35 ans, le concours de Miss Pays-Bas prend fin, jugé « hors du temps » par ses organisateurs. Ce changement marque un nouveau départ avec la création de la plateforme «Plus de ce temps», dédiée au bien-être et à la solidarité féminine.

Sous la direction de Monica Van Ee, cette initiative met l’accent sur l’estime de soi, la lutte contre la haine en ligne et la santé mentale. La dernière Miss Pays-Bas, Amber Rustenberg, en est l’ambassadrice. Ce tournant s’inscrit dans une tendance mondiale où les concours, comme en Allemagne ou en France, cherchent à valoriser la personnalité plutôt que l’apparence. _Vx

