Un Noël féerique pour les enfants de l’hôpital

Le mercredi 11 décembre dernier, la magie de Noël a envahi le Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, où plus de 80 enfants ont vécu un après-midi enchanté grâce au “Noël des enfants” de l’association pédiatrie Lil’ Hope et des équipes dévouées des services de néonatologie, pédiatrie, maternité et du Centre Médico-Psychologique (CMP).

L’événement offrait un moment unique aux enfants et à leurs familles : chants de Noël, photo booth festif, jeux ludiques, et bien sûr, la distribution de cadeaux par le Père Noël en personne. Les cadeaux ont été généreusement offerts par de nombreux sponsors locaux ainsi que l’association Handynamique. La rencontre avec le Père Noël et les présents ont illuminé la journée de 28 bébés prématurés, 31 jeunes patients du service pédiatrie, 11 nourrissons de la maternité, et 14 enfants suivis au CMP. Pour ceux qui ne pouvaient être présents, des cadeaux ont été soigneusement mis de côté, assurant que chaque enfant hospitalisé reçoive sa part de magie, y compris le jour de Noël. Cette fête symbolise l’esprit de solidarité et de générosité, récompensé par les sourires des enfants, le plus beau des présents en cette saison de réjouissances. Un immense bravo à l’association Lil’Hope et merci à tous les partenaires et bénévoles pour leur contribution à cet instant inoubliable. _Vx

