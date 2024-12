MAYOTTE / Cyclone Chido : un bilan humain et matériel dévastateur

Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte le 14 décembre, a causé des destructions massives. Avec des vents atteignant 220 km/h, de nombreux habitats précaires ont été détruits, laissant des centaines de personnes sans abri. Ce lundi 16 décembre, le bilan provisoire faisait état de 20 morts, et de nombreuses personnes restent portées disparues.

Les infrastructures sont gravement endommagées. Le réseau d’eau est quasi inexistant et la distribution de l’électricité prendra au minima un mois. Les difficultés de communication demeurent, avec des réseaux téléphoniques encore partiellement fonctionnels. Les secours se concentrent sur l’acheminement de matériel d’urgence, dont 20 tonnes de biens sont envoyées depuis La Réunion. La Croix-Rouge a déployé son équipe d’urgence et assure la coordination via sa plateforme PIROI. L’aide d’urgence inclut des produits alimentaires, de l’eau potable, des médicaments et du matériel pour construire des abris. La priorité est de soutenir la population dans cette situation de précarité extrême et de répondre aux besoins immédiats. La situation n’est pas sans rappeler celle de l’ouragan Irma en 2017, mais avec des conséquences encore plus dramatiques. Les autorités locales et les équipes de secours s’attendent à des semaines de travail intense pour soutenir la population et reconstruire l’île. _Vx

Bruno Garcia, ancien du Mercure à Baie Nettlé et fondateur du Mermoz Bar Lounge à Mamoudzou, a témoigné samedi 14 décembre sur TF1 suite au passage dévastateur du cyclone Chido. Il a décrit une catastrophe, avec 90 à 95% des habitants de Mayotte privés de logement, des bâtiments détruits à 95%, et l’aéroport hors service. La solidarité est plus que jamais nécessaire.

