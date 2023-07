SAISON CYCLONIQUE : Retour sur l’exercice en situation réelle à la préfecture

Ce samedi 8 juillet, en parallèle de l’exercice d’armement des abris cycloniques de la Collectivité, la préfecture de Saint-Martin via son Centre Opérationnel Départemental (COD) a effectué son propre exercice en situation réelle en cas d’annonce de phénomène cyclonique.

En présence de tous les acteurs concernés, à savoir la police territoriale, la police aux frontières, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l’aéroport de Grand-Case, la Saur, l’ARS ainsi que la direction de la mer, la DEAL, la cellule juridique, et bien évidemment le service interministériel de défense et de protection civile, l’exercice en situation réelle en cas d’ouragan majeur s’est tenu samedi dernier au cabinet du préfet délégué des Îles du Nord, Vincent Berton. L’objectif de ce type d’exercice est de réunir toutes les zones de compétence dans leurs expériences respectives pour une information partagée et une réponse immédiate. Le scénario fut donné vers 9h par Boris Glinkowski du SIDPC : l’ouragan Zoélie est en approche, avec une houle cyclonique significative, la vigilance orange est lancée. Malgré les divergences entre les prévisions des modèles français et américains, tous les services s’activent afin de lancer le protocole en vigueur. Les animateurs réunis dans une pièce adjacente et les services concernés en salle de conférence jouent parfaitement leur rôle en annonçant différentes situations fictives d’urgence à gérer comme un mouvement de foule à l’aéroport, un bateau vide non-sécurisé à Anse Marcel, la prise en charge des patients sous dialyse, la question de la levée du pont de Sandy Ground pour laisser les navires s’ancrer dans le lagon, la pénurie de certaines denrées alimentaires, un approvisionnement impossible d’EDF faute d’arrivée du pétrolier, des bouchons sur la R7, l’arrivée de renfort de Guadeloupe, des déchets sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de Grand-Case qui sera évacué lors de l’annonce de la vigilance rouge. Les informations sont traitées sur le vif et les communiqués relayés aux médias afin d’éviter toute rumeur non-fondée au sein de la population. Par cet exercice, la préfecture a pu observer l’organisation et la coordination des différentes cellules afin de parfaire la communication et la gestion des imprévus de façon efficace et rapide. Le Faxinfo remercie le préfet Vincent Berton et son équipe de lui avoir permis d’assister à cet exercice qui révèle toute la détermination des officiels à être préparés. _Vx

