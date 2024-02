MICRO-TROTTOIR / Marché de Marigot : « Le point sur le début de la saison touristique ? »

Maillon indispensable de l’ADN de Saint-Martin, le marché de Marigot est ouvert tous les jours de 9h à 13h. Rencontre avec certaines de ces incroyables femmes qui, malgré les obstacles et les adversités en ce début de saison touristique, œuvrent au quotidien à faire exister ce marché tant aimé de tous.

« La saison est égale à elle-même, ce qu’on en attend, c’est-à-dire que par rapport aux années précédentes, elle est comme l’année dernière, ça s’aligne bien, il y a eu les fêtes et c’est un petit peu en retard sur les dates par rapport à d’habitude mais c’est tranquille, ça s’annonce correct. Par rapport à l’affluence du mois de décembre dernier, ça débute plus tard, on a l’impression que la saison commence de plus en plus tard mais là maintenant, comme ça, ça commence à être installé. Tout va bien dans le centre de Marigot. J’adore le nouvel aménagement de la place du marché, je trouve ça super, et je trouve ça super beau qu’ils prennent soin du centre de Marigot et que ce serait bien aussi qu’ils prennent soin du marché de Marigot… On souhaite une bonne année à tout le monde. »_Nanou

« Normalement cette année, on a un peu moins de ventes, avec à peu près une réduction de 30%, mais ça va, c’est gérable, on arrive à s’en sortir avec ça. À part ça, je suis confiante pour le reste de la saison, je pense que ça va aller, je crois qu’on aura un peu plus de ventes à partir du mois de février prochain. Je pense qu’il y aura plus de monde, avec la Heineken Regatta par exemple et des évènements qui vont se dérouler au premier trimestre 2024. Sur le centre du Marigot, j’étais en vacances pendant les travaux, je suis rentrée la semaine dernière et je découvre seulement le nouvel aménagement. »_Maria

« Ca a commencé un peu tard en fait, décembre c’était quand même très moyen et là on va dire que depuis janvier, ça va mieux. Les touristes sont là, les bateaux sont là, c’est pas mal. Après, il faut savoir aussi qu’on a été trois semaines aussi déstabilisées parce qu’on nous a mis sur le parking où il y avait des voitures le matin quand on venait déballer et qu’on ne pouvait donc pas le faire. Donc ça nous a un petit peu déstabilisées mais depuis qu’on est revenues à notre place, même si c’était plus tardif que prévu, ça va mieux. La saison, j’espère qu’elle va s’annoncer meilleure que son début. L’année dernière, c’était beaucoup mieux que ça à la même époque mais on est là. Alors en plus le temps n’a pas joué en notre faveur depuis quinze jours, beaucoup de vent et de pluie donc ça empêche les touristes aussi de venir, et nous d’être vraiment aptes à exposer toute notre belle marchandise. Mais ce que j’espère, c’est que tout aille bien et que les touristes viennent, soient contents, on est là pour les accueillir toujours dans la joie et la bonne humeur, et bonne année à tout le monde ! »_Hortense

